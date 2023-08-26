女星歐陽娜娜除了是知名星二代外，也憑藉著貌美外型以及精湛的大提琴技藝獲得不少粉絲支持，近期更在多地開唱，讓歌迷們到場朝聖，近期更有多則她開唱的畫面在社群上流傳。誰料，其中有一場的服裝竟勒出她的「側腹肉」，引發網友討論。

女星歐陽娜娜過往多展現出音樂才女的形象，清純長相配上精湛的大提琴技藝，女神氣質盡顯，讓不少粉絲都紛紛拜倒在她的石榴裙下。不過近年來，歐陽娜娜力求轉換風格，展現出自身的「性感模樣」，屢屢在社群上曬出辣照供粉絲欣賞。

歐陽娜娜近期推出首張專輯後，也順勢在大陸多地舉行巡迴演唱會，於成都、杭州、上海等地開唱，吸引大批粉絲到場朝聖，事後也有多則相關影片在社群上流傳，在相關畫面中可見到她以紅色套裝的造型在舞台上亮相，低胸服飾配上及短裙，讓她傲人身材在鏡頭前全都曝光。誰料，她的服裝看似「上身太緊」，使其側腰軟肉明顯凸出，引發網友討論，表示：「體態怎變得那麼差了」、「腰上的肉太明顯了」、「女神腫麼了？」

事實上，討論話題「歐陽娜娜背影臀腰比」日前已掀起網友熱議，不少粉絲紛紛發聲幫歐陽娜娜緩頰，指出：「明明甜辣風拿捏得死死的」、「看她的社群，明明又瘦又高」、「我的女神從沒讓我失望過。」事實上，歐陽娜娜近日也在個人社群上曬出多張演唱會的相關照片，其留言區中可見有不少人大讚歐陽娜娜的體態，可見她身材仍維持的相當好。