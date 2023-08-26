有句話說：「有夢最美，築夢踏實！」夢想之所以會實現，是因為你從來不想放棄。不過，你可能很難想像，在我們生活周遭有許多人雖然努力工作，卻還是擺脫不了貧窮，結果淪為「窮忙族」，連基本的生活品質都沒辦法滿足，遑論美夢成真。

日本電視台NHK就以此為題材，製作了一系列的紀錄影片，揭露日本社會最黑暗的一面，片中的一段文字，讓人看得怵目驚心：「七夕節，他們向天神祈禱，在紙上寫下自己的心願『想成為有錢人、想考上好大學、想有一個美好的家庭，但是對於這些人而言，過上普通的生活都是一種奢望……』赤裸裸地描述年輕人、老年人、身兼父職的單親媽媽等不同社會階層的生活困境和財務焦慮，面對當前惡劣的就業環境，原本已經不容易的生活似乎變得更舉步維艱。以下節錄現年34歲小山良子血淋淋的真實故事：

窮忙族：拼命工作也無法擺脫貧窮

現年34歲的小山良子從家鄉的高中畢業後，時值日本泡沫經濟破滅，長期找不到穩定的工作，短短4年內輾轉換了20幾份工作，後來毅然決然一個人在東京打拼，成為一名「東漂」；無奈整體大環境不佳，縱然有拚搏的決心與意志，卻連一份餬口的工作都找不到，最後還落得露宿街頭的窘境，更不用說找到落地生根的歸屬感。

觀看視頻，小山良子每天睡的是從垃圾箱裡翻出來舊紙板搭建的超簡易睡床、吃的是路邊公益團體發放的免費餐食，就如他對著鏡頭的自白：「我是找不到工作了，雖然也抱過一點點希望，怎麼說呢，我已經覺得不行了……」他的故事值得你我深思，這群活在社會夾層的年輕人，他們不是偷懶、不願意努力工作，而是面對低薪、不穩定、工時長的惡劣就業環境，即便再怎麼努力似乎也無法獲得相對應的回報。

以前老一輩人常說：「好好用功讀書，才能找個好工作賺大錢」、「只要努力工作，就可以過上好生活」……，對於許多在夾縫中求生存的年輕人顯然不適用，這著實諷刺！

理財要趁早，以小錢滾出大財富

呼應前述紀錄片血淋淋的真實案例，本周小花平台《專題報導》以此為文章發想，提出「1不2要」小撇步，強調「理財要趁早，以小錢滾出大財富」，教你擺脫窮忙的人生、培養聚財體質，年紀輕輕就能累積百萬元資產、贏在人生起跑點：

1「不」、先別急著吃棉花糖，延遲享樂

根據國外知名理財書《別急著吃棉花糖》提出的「延遲享樂」概念：「你願意忍一下獲得更大的利益？今天不吃1個棉花糖、明天會有2個，如果明天也忍住不吃，後天就會有4個棉花糖…。」這就如同愛因斯坦所說：「複利的威力遠大於原子彈！」將這個概念轉換成常聽到的「拿鐵因子」，也就是「明知不應卻為之」的消費，明明知道花費不低，卻又不自主地掏錢出來「明知故犯」。

每杯數十元的飲料看似無害，其實經年累月下來，累積的金額頗為驚人，你還能超無感？小花平台保險顧問提醒，如果以每杯50元的飲料價計算，在喝飲料這件事上，每個月就要掏出1,500元、1年下來就要1萬8,000元。在今天物價直直衝、薪水文風不動的時代，理財規劃愈早啟動愈好，為自己的下半輩子早做打算，才不致老後坐吃山空、退而不敢休，更甚而淪為薪貧族、窮忙族。

1「要」、做好錢包管理，讓金錢有個舒適的家

日本暢銷理財書《為什麼有錢人都用長皮夾？》一書開宗明義地指出：「換掉『錢包』＝換掉你的『人生』，現在就去換掉你的錢包吧！」根據作者龜田潤一郎的觀點，可以將錢包看做是「客人（金錢）入住飯店一樣的地方」，他提醒每一個錢包主人需時時檢視錢包裡還有多少錢？或是錢包裡是否塞滿了各種雜物，一直不斷地「發胖」？

千萬要小心，錢包裡的雜物像是集點卡、會員卡乃至於愈積愈多的發票、收據……等，都是最容易被忽略的支出漏洞，稍不注意可能在一瞬間跌入貧困的深淵，不得不防！

2「要」、想變有錢人先學會記帳、了解現金流

美國歷史上首位億萬富，同時擁有慈善家、實業家、石油大王等一堆響噹噹頭銜和稱號的豪洛克菲勒（John Davison Rockefeller），他 靠著「記帳本」作為子女財富教育的基石，並傳承至第6代仍富可敵國，也成功打破中國人常說的「富不過3代」魔咒。

洛克菲勒最常說的一句名言：「天下沒有白吃的午餐！」在其成名致富過程中，將隨側左右的「記帳本」視為一件無價的傳家之寶，除了用來引導子女學習如何記帳外，尤其在每一天結束錢都要如實記載當天的每一筆支出，且對於這些花出去的錢也都要有一個合理的解釋。

本文章內容僅供參考，並不構成要約、招攬、或任何形式之表示、建議或推薦。