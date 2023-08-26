時值農曆七月，傳統民俗禁忌認為此時是鬼月，不論買房、買車或是喬遷裝修皆不適合。有網友於臉書社團中詢問自家裝潢動工卡到農曆七月，是否該停工？對此信義居家表示，鬼月確實有不少人比較忌諱，建議有疑慮的民眾可留意開工前通風、完工延後、家具不靠牆以及入厝時機等幾個項目，居家工程便能持續進行，不必太過擔心。

日前網友於臉書社團發問農曆七月裝潢能否繼續，文章一出，多數網友都持正面態度回應可繼續進行、無須停工，亦有回文提醒記得拜拜即可。針對民俗月是否能進行裝潢，信義居家表示，此時若家中剛好需要裝修建議留意幾個事項，可無須完全停工。包括：開工前通風，習俗上會先將門窗打開通風約3天，並將所有燈光打開，以此告知好兄弟，這裡將會有人入住，讓好兄弟先行離開。工程若會在七月份接近完成，信義居家建議可請師傅安排將完工收尾往後延，完工後便可著手進行裝潢後細清和搬家。

至於工程結束後，搬家入厝時機，挑選農民曆上宜「入宅」、「移徙」的吉日白天完成，因下午五點後屬陰，故習俗上建議在陽氣較盛的白天搬完；在入厝前若已經有床、沙發等大型家具遷入，則暫時不靠牆，待入厝時選擇吉時靠牆，象徵正式定位。

而入厝當天除了將家具就定位外，一般也會進行入厝儀式，包含淨屋、入宅、祭拜神明等三道程序：也就是事先將房子打掃乾淨、打開通風，準備米、鹽、艾草、沉香、檀香等淨宅物品放在家中。入宅則是口袋放紅包、錢幣，手持吉祥物，再由屋主或長輩帶領家人進門；最後依照平常家中習慣，朝瓦斯爐方向祭祀地基主，或可到附近土地公廟祭拜，祈求新居入住平安。

信義居家建議，以上習俗可依據不同人的信仰而信奉程度不同，若家中長輩有相同的觀念，可盡量遵照執行，避免裝修時遇到突發狀況被聯想在一起，處理上更為不便；實際上裝修只要掌握好民俗禁忌、了解幾個注意的事項後，裝修工期遇到鬼月也不用太擔心。信義居家提醒，除了習俗以外，挑選合格優質的裝修廠商尤為重要，建議可找尋信義居家嚴選的室內裝修廠商，除了可以依照客戶需求，調整工期安排，透過信譽優良的第三方單位協調媒合裝修上更有保障，讓後續的入住更為順順利利。