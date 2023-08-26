2023金磚國家（Brics）峰會本周在南非約翰尼斯堡舉行，今年決議一口氣納入6個新成員，對抗以美國為首的西方勢力，此次會議因此也特別引發關注。到底金磚聯盟想要做什麼？對全球政經、對台灣、對你我有什麼影響？

金磚國家主要由五個新興經濟體組成的合作架構，他們希望建立自己的世界經濟規則與貿易體系，BBC報導，甚至在去美元化的風潮下，已經討論創造新貨幣；而除了新加入的6個國家─阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿聯之外，還有雙位數國家也想加入該集團。

什麼是金磚國家？

金磚國家一詞是在2001年由前高盛經濟學家James O'Neill所創造的，當時他在撰寫關於新興經濟體崛起的論文，BRICs一詞就是取自創始國巴西、俄羅斯、印度及大陸的縮寫， 當時James O'Neill就認為，金磚國家的GDP成長率將會超過G7七大工業國組織。

2011年，南非加入成為第五個成員國，金磚國家的主要宗旨在於，重塑政治經濟格局，並為自己謀取利益，成立金磚國家工商理事會，提供短期流動性支持的應急儲備措施，以及支持金磚國家發展的新開發銀行。

今年的金磚國家峰會是歷年來最盛大的一次，共邀請69位領導人參加，討論重點則會擺在如何降低對美元的依賴。

大陸在金磚國家中的角色相當重要，美中關係更是外界關注焦點。（圖／美聯社）

金磚國家正在創造新貨幣？

去年俄烏戰爭爆發後，美國對俄羅斯實施全面性的經濟制裁，掀起去美元化浪潮，金磚國家則是率先開始討論使用新貨幣的可能性，「金磚國家之間的共同貨幣，會建立更牢固的經濟聯繫與新的地緣政治聯盟，進一步鞏固在去美元化聯盟的地位。」

南非外交部長Naledi Pandor曾在6月份的會議上表示，「金磚國家的新開發銀行將尋找“當前國際貿易貨幣”的替代品。」此言一出更確立了金磚國家去美元化的立場與態度。

針對此次峰會就去美元化與新貨幣的討論，金磚國家低調表示，儘管考慮創建金磚國家的貨幣是解決方案的其中一部分，但這個討論並沒有列入峰會議程。

哪些國家願意加入金磚國家？

多達40多個國家表示希望加入金磚國家，其中22個國家已提交申請，今年一共有6個國家確定成為新成員，資格預計2024年1月1日生效。

路透社報導，這些國家包括哈薩克、玻利維亞、印尼、衣索比亞、古巴、阿爾及利亞、剛果民主共和國、葛摩群島和加彭共和國等國，這些國家都希望加入金磚國家組織，謀求比現行西方經濟體系之外更大的經濟利益。

金磚國家以大陸為首，明年將納入6個新成員國。（圖／美聯社）

金磚國家擴張對國際及台灣的影響？

Time雜誌引述彭博報導，研究機構Tellimer駐杜拜分析師Hasnain Malik表示，金磚國家擴大成員國，是為了在以美國霸權為核心的國際體系之外，搭建一個替代的體系，「目的是削弱美元做為貿易貨幣和儲備貨幣的力量，美元地位可能會受到侵蝕，因為許多人尋求替代貨幣。」

即使市場主流意見仍認為，美元地位會受到挑戰，但要取代美元並不容易，新興市場投資機構FIM Partners宏觀策略主管Charlie Robertson表示，金磚國家更有意義的操作是建立新開發銀行，幾乎囊括所有新興市場，確實會增加影響力。

半島電視台報導，金磚國家最大的吸引力依然是龐大的經濟影響力，有可能成為美國主導的集團之外的替代選項，但不是大幅取代它。然而，金磚國家要注意的是，成員國有各種不同的首要目標，彼此之間也需要更多的磨合。

對台灣而言，影響最大的依然是大陸的態度與操作，金磚國家將是大陸在國際舞台重要的施力點，日前中國大陸問題專家鄧聿文在《美國之音》曾提到，為了緩解危機，大陸國家主席習近平可能會尋求一條更具對抗性的路線，甚至可能加劇地緣政治風險，因此大陸與金磚國家成員的互動，台灣需要高度關注。