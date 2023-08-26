相隔715天的等待！33歲前日本網球一哥錦織圭再度重返美網，25日他在IG限時動態貼出自己下榻的紐約飯店，準備迎戰下周展開的美網賽事，這也是錦織圭連續缺席7次大滿貫後，首度回到網球頂級賽事。

世界排名曾高居第4、被封為「亞洲最強」的錦織圭，近年因為飽受病痛所苦，在復健過程中又屢屢碰上挫折，讓他出現退役的念頭。今年6月錦織圭在波多黎各舉行的ATP挑戰賽中復出，首輪直落2擊敗對手，拿下睽違614天的首勝，最終拿下賽會冠軍。

上月底舉行的ATP250級別美國亞特蘭大公開賽，是錦織圭時隔1年9個月再度回到ATP巡迴賽行列，但在8強敗給地主選手弗里茲（Taylor Fritz）的比賽中左膝受傷，便一直休養到現在。這將是錦織圭生涯第12度參與美網，過去他在美網收穫頗多，錦織圭過去3度至少打進大滿貫4強，全都是在美網寫下，2014年甚至闖進決賽，可惜不幸敗給克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），無緣拿下個人大滿貫首冠。

目前排名男單353名的錦織圭，首輪對手尚未出爐，將會是從資格賽打上來的選手，不過次輪將遭受重大考驗，沒有意外將碰上賽會第27號種子柯瑞奇（Borna Coric）。錦織圭上回在美網出賽是在2021年，於32強被當時球王喬柯維奇（Novak Djokovic）以7比6（7比4）、3比6、3比6、2比6逆轉。