糞便是最能反應腸胃狀況的排泄物。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，很多人認為沒便秘就沒消化道疾病，這是錯誤的觀念，民眾每日如廁後，應好好觀察自己的糞便，若糞便持續為硬球、香腸狀、糊狀、水狀，就要小心大腸出問題，應盡速就醫。

黃軒在其臉書粉專表示，醫學上，依布里斯托大便分類法，人類的糞便外型分為7種，民眾可觀察糞便來掌握腸道與消化系統的狀況。

第1型：一顆顆硬球，代表有嚴重的便秘，可能因缺乏水分、纖維或運動引起，會對肛門造成壓力和疼痛，可能導致肛裂或痔瘡。

第2型：香腸狀但表面凹凸，代表有便秘，但不如第1型嚴重，可能與飲食不均衡、壓力等有關，且會增加肛門受傷的風險。

第3型：香腸狀但表面有裂痕，是正常範圍內的一種，但仍然有些乾燥，需多喝水或攝取纖維。

第4型：像香腸或蛇一樣，表面很光滑，是理想的形狀，表示腸道功能良好。

第5型：斷邊光滑的柔軟塊狀（容易通過），也是正常範圍內的一種，但有些過軟，與飲食中含有過多的水分或纖維等有關。

第6型：粗邊蓬鬆的糊狀大便。有輕度的腹瀉，可能是食物不耐受、過敏、感染或壓力引起，會使肛門灼傷和發癢，並增加細菌感染的風險。

第7型：水狀無固體狀。代表有嚴重的腹瀉，可能由細菌、病毒、寄生蟲、食物中毒或其他原因引起，會導致身體失去水分和電解質，並可能引起脫水和其他併發症。

他表示，若糞便持續呈現第1、2、6、7型，就應該儘速就醫，太硬、太糊、太水的糞便，都是不正常的，都應找出原因以避免嚴重後果。此外，若大便出現異常顏色，例如黑、紅、灰白色或超臭，無論是哪種形狀，都應盡速就醫，因為也可能是嚴重疾病的徵兆。