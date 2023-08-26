根據《財訊》報導，對小股東而言，股務（proxy）單位只是通知股息發多少、去哪裡領股東會紀念品，董事改選年時能靠委託書多領什麼好康；但對大股東而言，股務卻是敏感、機密，攸關在資本市場裡經營權大戰勝敗的重要業務。在外資持股占比已經超過四成的台灣資本市場，股務經營受國際影響也愈來愈深。

成立於1935年的Georgeson，為全球規模最大的股務與投票代理徵集公司，為其客戶提供策略性股東溝通、投票預測、公司治理分析，以及對投資人持股和投票行為研究等。2021年起與台灣寬量國際（QIC）策略聯盟，定期揭露資本市場的重要議題。

輿論相挺 公司不能再被動

《財訊》報導指出，日前Georgeson特地分享年度主題「亞洲股東行動主義興起對台灣的影響」。該公司全球執行長凱斯．西多羅瓦茲（Cas Sydorowitz）指出，2022年全年在全球資本市場由主動股東發起的積極行動次數創史上新高，來到235次；今年上半年企業文化向來較保守含蓄的亞太地區對「換人做做看」的熱潮也愈演愈烈，有19%的股東行動來自亞太地區。

像在台灣，雖然有疫情警戒，股東會大多改採線上舉行，但資本市場仍然熱鬧滾滾。寬量執行長李鴻基指出，「過去3年來，經營權進入輿論戰的，就有光洋科、康和、台苯、長榮、新光金、泰山、國票金等公司，2024年預計有443家公司將進行董監事改選，其中240家公司董監事持股低於20%，有70家外資持股高於10%，在機構投資人被要求主動議和的思潮下，可預期台灣的股東行動將愈來愈頻繁與活躍。」

西多羅瓦茲則觀察到，在日本，東芝（Toshiba）、富士達電梯（Fujitec）、關西電力、創投公司集富（JAFCO）這些歷史悠久的龍頭企業，近來都被來自國內外的股東行動資金挑戰，甚至取得董事席次。而最具代表性者，莫過於今年6月底，日本公共工程老廠東洋建設（Toyo Construction，日股代號1890），既有董事會就被任天堂（日股代號7974） 創辦人山內家族辦公室（Yamauchi-No.10 Family Office，YFO）狠狠擊潰，不但被拿下7席董事，也喪失了對公司的控制權。

《財訊》報導指出，對於YFO來說，這是一次重大勝利；據報導，YFO掌門人、任天堂創辦人之孫山內班卓將推動這家市值逾千億日圓（約新台幣225億元）的重大基礎建設公司私有化下市。