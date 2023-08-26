根據《財訊》報導，美中科技戰加劇、地緣政治風險升溫，愈來愈多國家已將晶片視為戰略物資，並加速供應鏈在地化，這也牽動了半導體廠的國際版圖布局。全球砷化鎵晶圓代工龍頭廠穩懋，面對全球供應鏈重組，決定持續加碼投資台灣，打造全球最大砷化鎵生產基地。

策略》因應客戶需求 評估投資美日

今年6月，穩懋董事會通過斥資15億元於桃園市龜山區科技園區購置土地及建物，土地面積逾1443坪、建物面積超過5688坪，做為研發大樓使用。穩懋董事長陳進財表示，穩懋成立逾20年，投資研發不停歇，原本分散在各座工廠的研發團隊，因規模持續擴大已容納不下，「我們希望能集中起來，未來在研發速度更加快！」

《財訊》分析，面對全球半導體競爭，穩懋除了擴大研發投入外，也進一步擴充產能。穩懋2022年資本支出約120億元，主要用於南科路竹廠土建及桃園3廠擴產，其中桃園3廠新產能已於2022年下半年開出。此外，2020年底宣布投資850億元興建的南科新廠預計於2023年完工、204年初投產，估計產能較現有規模激增3倍以上，從每月4.1萬片增長至14萬至15萬片。

陳進財認為，未來世界將一分為二：極權國家與自由民主市場。儘管如此，晶圓代工廠不會想只做一個市場，如台積電陸續在中國南京、日本、美國亞利桑那建置新廠與研發中心，也正在與德國政府商討設廠補貼事宜；然而，最先進的製程與技術仍然留在台灣，「這是因為總體效益的考量，台灣還是發展半導體最有利的地方。」

因此，《財訊》報導指出，穩懋面對全球變局，也決定加重投資台灣。不過，陳進財強調：「穩懋主要投資都在台灣，當然也會滾動式評估美國、日本等，主要是看客戶端的需求。」

半導體產業在歷經數個季度調整庫存之後，訂單狀況可望漸趨明朗。穩懋在歷經第1季的谷底之後，6月營收改寫一年新高紀錄，第2季營收達39.4億元，季增37.9%。「穩懋第2季比第一季好，第3季又比第2季好。」陳進財預期，目前客戶的庫存「長短腳」，為了補齊全套，所以短急單比較多；不過，今年比去年一定是衰退，因為去年上半年很好，而且市場並沒有快速復甦，所以未來會呈現U形反轉，只是要看U的底會拉多長。