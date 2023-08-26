全球AI龍頭輝達（NVIDIA）公布驚艷財報後，24日股價出現先盛後衰的短命行情，台股的AI族群也不賞臉連兩天收黑。天風證券分析師郭明錤提出4大不同於市場樂觀的看法，包括輝達第3季營收低於部分投資人預期、CoWoS第4季出貨量季增率放緩至持平、、AI服務商業模式未展現可持續獲利的能力，以及短線股價漲多獲利了結。因此在AI股下跌修正之際，投資人應保留子彈，別急著搶進。

輝達第2季營收為135.1億美元，年增101%、季增88%，創下歷史新高優於華爾街預期；毛利率71.2%、高於去年同期45.9%。調整後淨利67.4 億美元，每股EPS為2.7美元，較分析師預期2.09美元大幅增加。

此外，輝達對第3季財測也相當樂觀，預估營收達到160億美元，季增16%~21%、年增170%。

郭明錤在X（原twitter）發文表示，他所交流的投資人，據對NVIDIA的CoWoS出貨量與付款條件的假設，部分投資人期待NVIDIA能提出第3季營收165~175億美元，因此，當媒體報導NVIDIA財測擊敗市場共識時，對這些投資人來說其實是低於預期。

「而從基本面來看，NVIDIA的CoWoS先進封裝第4季出貨，季增速將顯著放緩至持平」，他直言，對部分短線交易者來說，在股價已經漲多之際，並不是一個正面訊息。

郭明錤認為，另一個影響AI股價的短線因素是，在ChatGPT流量明顯下滑的情形下，並沒有看到證明可持續獲利的AI 服務商業模式。除了NVIDIA 的AI晶片出貨量，這個議題對AI股票的影響，未來將會逐漸加劇。

他提到，目前AI供應鏈股價已經大漲一段，短期內將有更多投資人獲利了結，但因AI長期趨勢仍持續向上，若沒有其他更好的產業可布局，投資人仍會積極尋找股價尚未反映AI受惠股。