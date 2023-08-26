前總統馬英九今年4月訪問大陸，當時吸引了全台目光，然而，民進黨籍的台中市交通局前局長王義川當時卻指稱，大陸高鐵相當落後、連靠背都沒有，其內部陳設是為馬特意準備，遭到大批網友嘲笑。而近日正於大陸祭祖的國民黨前立委蔡正元，也分享了自己搭乘大陸高鐵的親身經歷，並反諷找到「大陸高鐵沒車票」這個「落後」之處，要綠營名嘴王義川好好痛批。

曾在林佳龍台中市府任內任交通局長、現為台灣智庫策略長及綠營名嘴的王義川，當時在政論節目中指出，馬英九被大陸給騙了，因為大陸的高鐵座椅上並沒有靠背。他聲稱，照片中的靠背，餐桌上的桌巾、水果、杯子，都是為馬英九前準備的，沒有人會說大陸的高鐵是好的、馬「不要傻傻的」。

蔡正元昨（25）日在臉書發文表示，頭一回搭乘大陸高鐵，很努力的找沒有靠背的座位，但從二等車廂找到一等車廂，都沒有找到沒無靠背的座位，「非常的失望」。不過，的確有找到一個大陸「非常落後」的證據，那就是大陸高鐵竟沒有車票，乘客是上網買座位而非車票，到了車站只要拿出有晶片的身分證件或手機條碼，在查票口感應一下就可以進入月台撘車。

蔡正元指出，大陸高鐵乘務員在驗票時，只要拿著一般的手機，透過特殊的App就可以進行驗票，「這種無車票的做法，才是真正的無靠背」。蔡正元也酸喊，民進黨的「交通專家」應該再出來，好好的痛批大陸高鐵「無車票」，以彰顯一下台灣高鐵的偉大，此外，大陸高鐵上竟然還提供台商飲料，「簡直是『出賣台灣』，更加是『靠背』！」