元和雅醫美整形集團看好疫後觀光醫美復甦，跨海參加「馬來西亞台灣形象展」。（圖/參展單位提供）

「2023年馬來西亞台灣形象展」8月24日起至26日於吉隆坡會展中心登場，共有170家台灣企業參與，高雄擁有山海河港豐沛的觀光資源，是新南向的重要門戶，不管南進南出、南進北出，均是東南亞客人的首選，以高雄起家的元和雅醫美整形集團因此積極布局，配合政府挺進馬來西亞，向海外市場招手。

元和雅醫美整形集團跨海參加「馬來西亞台灣形象展」，面向東南亞市場推廣台灣的醫美技術。（圖/參展單位提供）

元和雅總院長鍾金源指出，台灣大部分醫療院所的技術與品質已在水準之上，好不容易熬到疫情過後，近期有不少國外客會選擇台灣做為整形據點，以今年上半年統計來說，至少增加3成以上，其中以香港、馬來西亞、新加坡為最大宗，手術項目以隆乳手術、腹部拉皮手術、平胸手術、威塑抽脂手術、隆鼻手術為前五名。

鍾金源分析，會選擇台灣的主要原因，還是因為台灣具備了距離近、醫師英文能力強、美感佳、溝通能力好等優勢，而元和雅在台北、高雄、台南各有據點，不少客人選擇高雄機場進，手術之後可繼續往北遊玩，5-7天左右台北診所回診，再飛回自己的國家，反之亦然，有這樣的動線讓國外客變美觀光兼具，又有三家診所可供回診與照顧，術後滿意度相當高。

整形外科醫師林莉穎表示，這次配合外貿協會邀約，代表元和雅醫美整形集團到馬來西亞與顧客直接面對面諮詢，除了感受到當地醫療相對保守，以及更多客人的迫切需要外，更是以台灣的整形醫療技術為榮。

元和雅醫美整形集團總院長鍾金源（右）與醫師林莉穎出席「馬來西亞台灣形象展」。（圖/參展單位提供）

元和雅醫美整形集團參加馬來西亞臺灣形象展，受到當地市場關注。（圖/參展單位提供）

她舉例，遇到一位來諮詢平胸手術的馬來西亞帥T，束胸帶下的胸部因為氣候濕熱，已經嚴重過敏起了紅疹。雖然想要擺脫束胸帶已經很多年，但馬來西亞的整形中較少有平胸手術的資訊露出，也很少醫師在操刀，手術與訊息都封閉很多，讓他無所適從，加上家裡人也反對，因此明年想藉旅遊名義，到風氣開放且平胸手術純熟的台灣做手術。

林莉穎感嘆，這跟在台灣，爸媽帶雙胞胎女兒手牽手做平胸手術的開放觀念，真的相差太多，如果政府能向韓國取經，將台灣整形醫療更有系統更有效率的推廣出去，觀光醫療將能充分帶動台灣經濟，締造更多就業機會。