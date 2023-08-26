國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。對於藍白合作的議題，侯友宜表示，相信大家都會很有智慧的去溝通、去面對所有的挑戰，他會團結所有的力量，包括柯市長，大家彼此之間團結所有的力量，一起讓政黨輪替！

侯友宜說，堅定自己的信心，不管民調高跟低，每一個候選人要被檢驗他的過去、現在以及未來，他想為國家做什麼。

侯友宜指出，他很清楚就是守護中華民國，保衛台灣人民的生命財產安全，這一路走來始終沒有改變過，「別人怎麼變我就是不會變，所以我出來選舉是這個信念」。

侯友宜進一步說，他在整個施政的過程當中，除了民調高以外，還連續拿了四年的五星級的市長，「那對我來講都是一個肯定、一個鼓勵，也是一個鞭策」，

侯友宜感嘆，他非常不喜歡選舉是這樣，選舉不是抹黑造謠，還沒出來要宣布選舉的時候民調很高，短短的不到一個多月，民調可以腰斬。「我也不知道是怎麼操作的方式，一個餵藥案變成餵毒案，然後又變成烏龍案。」

侯友宜直言，他不喜歡這個樣子，從以前都是講實話做實事，那是一個理性務實中道去做這件事情。今天國民黨徵召，他願意承擔這麼大的一個責任，而且義無反顧」最主要是他不改初衷，守護中華民國，保衛台灣人民的生命安全，「這是我的初衷，這個初衷不會變！」

至於和柯文哲是否合作？侯友宜認為，相信大家都會很有智慧的去溝通、去面對所有的挑戰。最重要的是候選人要很有信心的、不斷的努力衝刺，要不斷的到鄉下去務實的廟口開講，聽人民的聲音、替他解決事情，未來要帶他去哪裡？要做什麼？要跟他講清楚！

侯友宜表示，他現階段做的這個事，就是不斷的讓人民知道他要把台灣、要把中華民國帶到何處去，這是他現在最重要的問題。「所以我現在就要不斷的努力、不斷的努力，讓人民都了解我，我會帶著人民大家的期待，團結所有的力量，讓執政無能的貪污腐敗的民進黨下來，政黨輪替換人做！

至於跟柯文哲之間什麼都有可能嗎？侯友宜說，現在六成的民眾都要政黨輪替，民心思變，柯市長他也認識很久了。

侯友宜強調，他身為國民黨的總統參選人，也經過全國代表會通過，當然是代表國民黨參選總統。他會團結所有的力量，包括柯市長，大家彼此之間團結所有的力量，一起讓政黨輪替！