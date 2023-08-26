法國、加拿大兩支都被預估奪冠熱門的球隊，25日晚間在世界盃男籃賽印尼賽區正面交鋒，卻因效力雷霆的加拿大後衛亞歷山大下半場火力全開表現徹底變調，加拿大最後以95比65爆冷痛宰上屆季軍法國，接下來27日換跟H組實力最弱的黎巴嫩交手。

還在跟尼克大鬧不合戲碼的法國射手佛尼耶，上半場就火力全開，飆進19分，不過跟法國同樣擁有不少NBA現役球員坐鎮的加拿大，仍靠爵士中鋒歐利尼克、雷霆後衛亞歷山大兩人聯手克服開賽低迷，打完上半場，加拿大43比40領先。

亞歷山大更在第三節一開始接連拿下13分，帶起加拿大一波16比4攻勢，接著更把領先差距擴大到20分以上，法國則是陣腳大亂，第三節竟然單節只拿8分，來到末節，加拿大繼續把領先差距擴大到30分以上，也讓比賽很快就進入垃圾時間。

亞歷山大除了攻下全場最高27分，其中第三節包辦13分，更拿13籃板、6助攻，歐利尼克18分、4籃板，火箭前鋒迪昂布魯克斯與灰狼後衛亞歷山大沃克各替加拿大拿下12分；法國以佛尼耶21分最高，萊索特與迪科洛各有12分，灰狼中鋒戈貝爾8分、9籃板。