氣象局分享未來降雨趨勢，26日到28日仍是典型的夏季天氣，午後要提防大雨。（圖／氣象局）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日台中市地區有局部大雨或豪雨發生，彰化地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。此外，西北太平洋有雲簇發展，最快下周三（8/30）就會生成今年第11號颱風「海葵」，而目前海面上已有「蘇拉」、「丹瑞」，若要形成三颱共舞的局面，氣象局指出，丹瑞必須存活得久一些，海葵則要盡速生成才會有機會。

中央氣象局預報，週六仍是各地晴到多雲、有午後雷陣雨的夏季天氣型態；午後各地都有雷陣雨發展的機會，山區有局部大雨發生機率，尤其中南部山區可能有短延時強降雨，下午外出請留意天氣的變化並攜帶雨具備用。

溫度方面，今天白天要注意高溫，普遍為32到35度，其中，台北盆地、中南部近山區、花蓮縱谷及台東長濱有可能出現36度以上高溫，近中午紫外線達到過量等級，外出務必做好防曬，多補充水分。

中央氣象局預報員廖經翔指出，目前西北太平洋有一熱帶雲簇，可能有機會發展成熱帶系統，最快下周三會升格成今年第11號颱風「海葵」，不過，廖經翔進一步說明，今年第10號颱風丹瑞正逐漸跑到風速較強的中緯度地帶，預計27日起強度逐漸減弱，因此，丹瑞必須活久一點、海葵則要盡速發展才有機會形成「三颱共舞」。

而今年第9號颱風「蘇拉」持續靠近台灣，氣象局表示，明日白天將會升格成中度颱風，不排除其威力會再增強、暴風半徑再擴大，雖有機會成為強烈颱風，但氣象局預估還是以中颱上限機率較大。

天氣風險公司指出，週末到下週一受到第9號「蘇拉」颱風外圍風場影響，各地天氣晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨，特別是在中南部山區容易有雷陣雨發生機會，並且有往平地擴展的趨勢，前往山區活動要留意天氣變化，山谷溪水特別要注意安全。氣溫方面在沒有降雨時容易較悶熱，並且局部內陸近山區、盆地區域，容易有36度高溫出現的機會，外出活動要記得做足防曬，並且要保持水分攝取，以避免中暑、曬傷發生。

紫外線指數方面，今天連江縣為高量級，其餘縣市大多是過量級，澎湖縣更來到危險級，外出建議做好防曬準備。