美國影視明星米高福克斯（Michael J. Fox）1998年公開自己罹患的巴金森氏症（Parkinson's disease）病情，也成為倡導研究這種神經退化疾病的知名人士。比利時與美國研究團隊周四（24日）在《消化道》（Gut）期刊發表研究成果指出，巴金森氏症可能源自於闌尾，割除闌尾可讓罹患巴金森氏症的風險降低52%，確切機制仍待更深入研究，至少4種腸胃問題與罹病機率增加有關。

巴金森氏症患者會出現手部顫抖、四肢僵直、行動緩慢等症狀。英國《每日郵報》25日報導，比利時魯汶大學醫院（University Hospitals Leuven）、美國梅約診所亞利桑那分院（Mayo Clinic Arizona）研究人員，檢視大約2萬5000名巴金森氏症的醫療記錄，並與未患此症者的醫療記錄進行比對，試圖判別腸道問題是否可能為巴金森氏症警訊。

研究團隊把2萬4624名巴金森氏患者與同齡、同性別、同種族且未患巴金森氏症者的醫療紀錄加以配對，然後比較巴金森氏症症狀出現之前5年兩組參加者醫療記錄的腸道問題診斷情況。結果顯示，出現便祕、吞嚥困難、胃輕癱（gastroparesis，食物從胃部移動至小腸速度過慢）的人，5年內確診巴金森氏症風險加倍，患有腸躁症但無腹瀉者風險增加17%。至於發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease）患者，巴金森氏症罹患風險並未增加。割除闌尾者，確診巴金森氏症的機率低了52%。

巴金森氏症是神經退化疾病，影響腦部與身體其他部位神經系統。

專家說，這項研究還表明，沒有什麼功能的闌尾就是巴金森氏症的根源，不過仍需更多研究以驗證這項發現。

一般人會因為闌尾發炎而動手術加以割除。科學家不確知闌尾有何用處，但割除闌尾不會傷害健康。專家認為人類遠古的祖先用闌尾消化樹皮這類堅硬的食物，有些研究表明闌尾會分泌、儲存促進腸道健康的微生物。

研究指，闌尾可能是一種錯疊的α-突觸核蛋白（Alpha-synuclein）源頭所在。人類的腦部、心臟、肌肉組織都可發現這種蛋白質，學界認為，α-突觸核蛋白纏結時會形成有毒團塊，讓巴金森氏症病況蔓延到身體其他部位。

倫敦大學學院（UCL）的英國失智症研究所組長巴鐸斯（Tim Bartels）說，這項研究指出闌尾切除術似乎與巴金森氏症之間有保護性質的關聯，這不僅意味著闌尾可能是病理傷害的源頭，之後擴散到腸道，最終擴及腦部，需要更進一步驗證。