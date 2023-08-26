YouTuber「NanaQ」自稱「極簡女」、「自律女」，以不用衛生紙、化妝品、保養品等等獨特生活方式爆紅，近期NanaQ在社群媒體上發佈一則貼文「自己進大學1年便休學，現在薪水只有22K，更好笑的是那份工作完全與設計無關」。

NanaQ表示她從不會強調自己是高學歷或學霸，大學進去1年就不想唸便休學，好不容易找到工作薪水還只有22K，而且英文也超爛，平常也會看外國人的Vlog，也喜歡和外國人聊天，書桌上固定會放一本英文小說，有空就看一點。

她坦言「現在要說自己有什麼才華好像也沒有，學校跟補習班有作文課的話，我都陪老師下班，因為我一個字都掰不出來，老師應該恨死我了，我印象很深刻，作文考試常常拿2分，可是我現在超愛創作的耶，也超愛看書的耶，所以開Podcast分享閱讀筆記根本摸蜆兼洗褲！」

同時她也提及，從以前就不會一直想要說自己出生在貧窮家庭，來展現自己很努力什麼的，因為就有超疼自己的爸爸媽媽及姊姊哥哥，加上自己的媽媽從來不會教她做家事，因為她覺得女生沒有非得做這些事不可，她也不會叫我去打工，NanaQ表示「我每天都有零用錢可以買自己喜歡吃的早餐巧克力吐司或是薯餅。」⠀

最後她透露，自己雖然不是有錢人家的小孩，也沒有白手起家的創業事蹟，就是很一般般的上班族，在公司幫老闆工作，期待每個月5號發薪水。如果給她一個選擇「成為大富翁還是維持現況」，她會選擇維持，因為很滿意現況。她也坦言「我雖然沒有夢想，但我的夢想肯定不是成為有錢人。」

貼文一出，吸引不少粉絲留言「希望有一天可以跟你一樣腳踏實地過著夢幻的生活」、「好幸福的家庭」。

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