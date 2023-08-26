位於英國彭布羅克碼頭的1家飯店，日前遭到2名房客拿走房間內所有可以攜帶的物品，包括浴巾、2盞燈、咖啡壺、擴充插座等，飯店老闆氣的在臉書公佈這2名房客的照片，並提醒其他業者保持警惕。老闆表示，飯店生意先前受到疫情衝擊，如今重新添購被盜竊的物品，又需要花費至少200英鎊（約台幣8千元），根本就是雪上加霜，他們不知道還能撐多久。

8月19日，英國有名中年婦女與她的丈夫入住1晚80英鎊（約台幣3200元

）的海豚飯店（Dolphin Hotel Restaurant），當這2名房客退房後，他們幾次進出飯店，將飯店房間內的物品幾乎搬空，他們偷走的東西包括1台電風扇、2條擦手巾、1個茶罐、1個咖啡壺、2盞燈、2條浴巾等。

當兩人最後離開飯店時，甚至還對著監視器露出微笑，態度囂張，43歲的飯店老闆娜塔莉牛頓（Natalie Newton），氣得在臉書公佈兩人的照片，並寫道「你們真羞恥！」娜塔莉表示，這兩人有威爾斯口音，推測兩人應該是來自該區，她也提醒其他業者，要注意這兩名竊賊。

海豚飯店位於英國彭布羅克碼頭，娜塔莉的家族自1999年起，就開始經營這家飯店。持續3年多的疫情，讓飯店生意大受影響，娜塔莉表示，重新添購那些被盜的設備，需要花費至少200英鎊（約台幣8千元），讓她陷入經濟危機，不知道還能撐多久。

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