台北市內湖、南港立委選區，民進黨現任立委高嘉瑜、國民黨台北市議員李彥秀、基進黨吳欣岱3人參戰。「中時新聞網」25日起針對「『港湖女神』高嘉瑜目前遭遇小綠吳欣岱、藍營李彥秀夾擊，你認為高嘉瑜能順利連任立委嗎？」進行網路民調，截至26日早上，居然有49%的網友認為「高嘉瑜不會連任，綠營分裂必敗」；38%認為「會連任，高嘉瑜實力堅強」。

「中時新聞網」25日起針對「『ꅹ港湖女神』高嘉瑜目前遭遇小綠吳欣岱、藍營李彥秀夾擊，你認為高嘉瑜能順利連任立委嗎？」網路民調顯示，截至26日早上6點，1.3萬人投票。49%的網友認為「高嘉瑜不會連任，綠營分裂必敗」；38%認為「會連任，高嘉瑜實力堅強」；10%認為「目前無法判斷，高嘉瑜可能有絕招」；3％表示不認識高嘉瑜。

網友紛紛表示，「即使綠營不分裂，李彥秀還是會贏，比較辛苦罷了」、「李彥秀基本功很扎實，選區服務風評佳，單挑應該就有九成勝算」、「我覺得高嘉瑜會漸漸沒她的政治路而基進黨那個會從分公司轉正」、「港湖區上次當選，是民進黨撿到的，選區結構本就是藍大於綠，就算綠營不分裂 ，也是機會不大」。

不過也有網友認為，「甲魚還沒開唱，一旦開麥了！相信年輕族群粉絲會回心轉意」、「大綠小綠到最後會棄保，輸贏還未知。」。