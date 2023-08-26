美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）勾勒溫和的貨幣政策方針後，美股今天收紅，結束震盪的週線走勢。
道瓊工業指數終場上漲247.48點，或0.73%，收在34346.90點。
標準普爾500指數上漲29.40點，或0.67%，收在4405.71點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收在13590.65點。
費城半導體指數上漲14.347點，或0.41%，收在3495.649點。（譯者：徐睿承）1120826
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）勾勒溫和的貨幣政策方針後，美股今天收紅，結束震盪的週線走勢。
道瓊工業指數終場上漲247.48點，或0.73%，收在34346.90點。
標準普爾500指數上漲29.40點，或0.67%，收在4405.71點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收在13590.65點。
費城半導體指數上漲14.347點，或0.41%，收在3495.649點。（譯者：徐睿承）1120826
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