根據《TVBS》公布的最新總統大選民調，民進黨賴清德37%、民眾黨柯文哲28%、國民黨侯友宜22%。針對「民調整合」，柯文哲、侯友宜兩人首度鬆口，前立委沈富雄認為，柯文哲不選到底的可能性越來越高，但是關鍵在於國民黨如何回饋。不過，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩當場回應，柯文哲一定會選到底，而且副手絕對不是一個選項。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中說，先前他曾預言柯不會選到底，結果被柯粉罵死了，他也自認活該，因「沒有證據」；但觀察柯近日發言似有鬆動跡象，他認為柯不會選到底的可能性越來越高了，不過這要看國民黨如何回饋。沈富雄更請同場的「學姐」帶話給柯，不要再講「政治分贓」這句話，否則在野對會談時，會把自己綁死。主持人趙少康也補充，這哪是政治分贓？是聯合政府，在歐洲很多國家就是如此！

黃瀞瑩則回應，柯文哲跟國民黨主席朱立倫過去在台大是同學，所以柯文哲在擔任台北市長期間，她大概知道，以兩位的友好程度，也是可以直接通電話的。目前柯文哲可以跟任何一個政黨領袖或是鴻海創辦人郭台銘進行對話。

但黃瀞瑩反駁沈富雄說法，黃瀞瑩表示，柯文哲已經被民眾黨提名，而且民眾黨對柯文哲的支持度，民調已經來到80幾趴，所以對現在的柯文哲而言，一定是選到底，而且副手絕對不是一個選項。不過，直到節目快結束時，沈富雄仍對黃瀞瑩喊話說：學姐，拜託了。

國民黨立委洪孟楷則指，根據《TVBS》民調，賴清德節節升高，是因為現在有西瓜效應，愈來愈多綠營支持者會覺得亢奮。柯文哲支持度28%、侯友宜22%，他們在過去兩、三個月當中，民調確實有往上升，但是上升的力量跟幅度還是不夠。

洪孟楷點出，如果最後是三腳督，要產生棄保效應也不容易，因為會棄不乾淨。因為國民黨在所有立委選區也都有提名，因此他們不可能退讓；而柯文哲的青年票，相對要轉移也不容易，所以有可能到最後，變成漁翁得利。因此在這過程中，還是希望能夠整合。