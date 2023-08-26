台灣詐騙氾濫，刑事警察局去年統計，近5年詐欺案件財損近200億元，許多基層檢察官痛批人頭帳戶太氾濫，已淪為詐騙工具的首惡。由於檢察官須在法庭證明人頭帳戶提供者是故意的，才能依幫助詐欺等罪名定罪，難度太高，法務部為此在《洗錢防制法》增訂第15條之2的「提供帳戶罪」，規定首度賣帳戶未達3個，只須告誡處分，但5年以內再犯，就要判3年以下徒刑、或科或併科100萬元以下罰金。

上述條文經立法院今年5月19日三讀通過後，社會上反應兩極，有人認為法務部採取「先行政後司法」的截堵式立法模式，可讓初犯的帳戶賣家知所警惕，也可減少檢方舉證犯罪的困難，避免浪費司法資源；反對者則認為，詐騙集團禍國殃民，新法竟對帳戶賣家放水，賣帳戶給詐團應該直接起訴判刑關起來，痛批法務部不知民間疾苦。

對此，最高法院日前首度出爐一起指標性判決，案號是台上字第2673號刑事判決，承審的刑1庭指出，帳戶賣家是否故意提供帳戶給詐騙集團，彼此有無犯意聯絡，須依個案認定，不能因為《洗錢防制法》第15條之2的新法實施後，對被告較為有利，就須優先適用，因此就算是第1次（或經裁處5年以後再犯）無償提供未達3個帳戶的被告，也未必能免除幫助詐欺或洗錢罪。最高法院強調，新法是為了檢方不易舉證被告的主觀犯意，避免影響人民對司法信賴，才立法截堵。

立法院今年5月19日三讀通過《洗錢防制法》「提供帳戶罪」，社會上反應兩極。圖為立法院副院長蔡其昌。（圖／周志龍攝）

最高法院這起重要判決發生在2020年6月30日，黃姓外送員在臉書「桃園打工」社團上，發現帳號名稱「Y.F. Ding」徵求網拍代購人員，黃男透過臉書Messenger聯繫後，加入line群組與一個「蕭小姐」聯絡，「蕭小姐」聲稱他們團隊是BitoPro幣託交易所，提供金融機構帳戶讓該團隊匯入款項再轉出。黃男與「蕭小姐」聯絡期間一度懷疑對方動機可疑，但最後仍提供國泰世華、玉山、元大等銀行存摺影本，導致張姓等6名被害人將數萬至10餘萬元不等金額錢匯入黃男帳戶後，被詐騙集團提領洗出，黃男每次可得1千元不等的報酬。

黃男遭桃園地檢署依幫助詐欺等罪起訴後，一審桃園地院重判他3年8月徒刑，二審高等法院改判2年4月徒刑，上訴後，最高法院刑1庭在今年7月27日駁回，由於刑1庭審理本案期間剛好在新法實施後，外界認為刑1庭或許會依新法從輕認定，不料最後仍予重判，並揭示上述判決意旨，引起法界關注，法界人士認為，最高法院此項判決對賣帳戶給詐騙集團的人來說，無異當頭棒喝，不能因為新法實施就心存僥倖，不少基層檢察官對最高法院此項判決紛紛按讚。

刑事局去年統計，近5年詐欺案件財損近200億元。圖為刑事局2020年破獲越南裔男子、收購人頭帳戶詐騙案。（圖／警方提供）

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