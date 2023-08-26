26歲蔡瑞雪以「北一女神」發跡，參與過韓國選秀，發過單曲，近年也累積不少戲劇作品，IG上累積75萬死忠粉絲。看似星路順遂，她透露自己也是有低潮的時候，曾在劇組遭受霸凌，甚至有工作人員罵她髒話，她痛苦熬過兩個多月的拍攝期，一度對接戲有畏懼。

蔡瑞雪過去透露，某段時間，在工作上長期被霸凌，當時每天以淚洗面，即便做到對方的標準，對方仍帶著惡意對待她。沒想到這竟然是在劇組發生的事情，被問到這件事，蔡瑞雪認為：「就是磁場不對吧！」她當時的感受，就是「被霸凌」、「被欺負」，比較誇張的是，還會被罵髒話，「拍攝兩個多月我只能默默忍受，沒有做任何反擊，因為那是解決不了的事情。」至於是哪個劇組，蔡瑞雪低調不願多說。

蔡瑞雪飾演的人氣直播主「姍姍」，因工作後遭受嚴重侵犯，身心受極大打擊。（圖／風起娛樂提供）

她坦言，這個霸凌事件，是她出社會工作以來的一大挫折，「很多人以為我很順遂，我其實都是自己消化。」當時她沮喪不已，擔心往後融入不了新的劇組環境，「我一度不敢拍戲了，是遇到《地獄里長》，重新愛上演戲。一開始我超級擔心的，進來之後，氛圍真的很好，是很開心的劇組。」《地獄里長》監製暨導演的瞿友寧也說，蔡瑞雪加入演出時，劇組每天氣氛都很好，工作人員見到美女，精神都格外振奮。

蔡瑞雪在《地獄里長》演出女網紅，劇中遇上恐怖愛慕者，生活戰戰兢兢，最後更慘遭殺害。問及現實中是否曾有過生命威脅？她透露自己出過兩次車禍，一次是剛學會開車的朋友載她上貓空，對向冒出一台車速很快的貨車，朋友太緊張，為了閃車，方向盤往懸崖打，車子一半已經懸在空中，「可能老天救我，我原本想要打開車門，但怎樣都打不開，明明車子沒有鎖，後來車子被吊起來，車門才打開，那次真的離死亡很近。」

蔡瑞雪劇中受到打擊，還好有閨蜜嚴正嵐陪伴照顧她。（圖／風起娛樂提供）

另一次也是坐朋友的車，想去八里玩，對向來車車速過快，失控撞上他們的車，「我們車頭都撞爛了，我的眼鏡也撞壞，我是大近視，沒戴眼鏡什麼都看不到，我當時是自己爬下車子逃命，最後還上救護車。」兩次的車關後，蔡瑞雪現在都自己開車，她打趣說：「命運要掌握自己手上，我是安全駕駛。」

劇中她向神明求籤問事，現實中她信奉伊斯蘭教，她透露自己迷信一面就是很熱愛算命，奇妙的是，各個老師的說法都一致，「幾乎每個老師都說我很會賺錢，但每個老師都說我感情運不好，都說『妳很難結婚喔』。」

《地獄里長》中蔡瑞雪角色對戀愛主動，不掩飾對林哲熹的好感。（圖／風起娛樂提供）

才26歲的蔡瑞雪，透露嚮往組成自己的家庭，目前她談過兩段戀愛，她坦言「感情運真的比較不順遂」，往往都是無疾而終，嘗過失戀的痛苦，「我會狂哭，哭到枕頭都濕掉，還曾經相信網路上的『挽回課程』，要跟我收費八萬元，說要幫我跟對方聊天挽回，我就說不用了」，現在她轉念衝刺工作，先把愛留給自己，十月她要進新劇組，她也期許能累積更多戲劇作品，希望創造出更好的自己。

蔡瑞雪劇中到宮廟開直播，左為忠實粉絲楊傑宇，右為宮主林哲熹。（圖／風起娛樂提供）

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