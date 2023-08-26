新北新莊化成路一處民宅110年11月26日爆發命案，馮姓女房東被丈夫發現無呼吸心跳，送醫仍不治，檢警相驗發現不明瘀青與痕跡，經追查發是馮家房客劉殷瑋（啦啦隊前國手）犯案，他因偷竊失風，將馮婦勒頸昏迷後，拿枕頭悶住直到斷氣，警方也在劉嫌租屋處搜出毒咖啡包。

劉嫌向警方供稱，偷來的珠寶、玉飾已變賣，因疫情沒有工作，經濟非常困頓，才會偷竊。訊後，依強盜殺人、毒品等罪嫌移送法辦。新北地院今年（112年）3月依強盜殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。檢方與劉男不服提起上訴。

高等法院法官審理，劉男犯罪事證明確，一審認定劉男為了「防護贓物、脫免逮捕及湮滅罪證」，對馮婦施以強暴，認定劉男為「脫免逮捕」，實行準強盜行為，前後認定不一致。一審認定劉男在臥室行竊財物時，被馮婦發現並認出身分，為脫免逮捕而施以強暴，並在過程中，故意殺害馮婦。

啦啦隊前國手劉殷瑋犯案，被依強盜、殺人、毒品罪嫌送辦。(翻攝照片)

檢察官上訴表示，一審量刑未考量犯罪所生之危害及損害、犯罪後態度，及馮婦家屬的悲痛感受，而劉男上訴主張應論以加重準強盜罪與殺人罪之數罪併罰，然均無理由。

高等法院法官審酌，劉男與馮婦素無仇怨糾紛，僅因承租房子相識，簽訂租約後，還甚為友善讓劉男提前入住。劉男正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，未感念馮婦善意，侵入住宅行竊，遭認出身分及大喊求援，因深恐事跡敗露，竟基於殺人之直接故意，殺害馮婦。足認其雖非自始預謀以強盜方式獲取財物及殺害馮婦，但法治觀念顯有嚴重偏差，犯罪動機及目的甚為自私。

劉男犯罪手段殘忍，行竊時被發現，就用力摀住馮婦的嘴，馮婦想脫身，就以「有話好好說」等虛與委蛇，2人從臥室走到客廳時，馮婦趁機大叫「有小偷」並試圖逃跑，劉男用更強硬手段，從身後勒住她頸部，馮婦頸部血流暫時中斷，腦部缺氧昏厥。劉男因馮婦未再掙扎而鬆手，後來癱軟倒在地板的馮婦甦醒，竟拿枕頭將她悶死。

劉男未叫救護車或對外求援，清理現場跡證後離去，之後又再度進現場抹去犯案痕跡，陸續將證物丟棄，還刻意傳送訊息給馮婦，企圖佯裝不知道其死亡之事實，顯然心存僥倖。

劉殷瑋行竊失風竟狠心殺了女房東。資料照片

劉男在警詢、偵查、原審及本院審理時，均坦承犯行，表示知道自己做錯事，對馮婦家屬感到抱歉等。一審審理期間，雖表示有調解意願，但家屬表明認為他無悔意，無調解意願，因而雙方未進行調解。

法官考量劉男生活狀況、智識程度、品行等，其具有相當智識程度，與父母關係非屬緊密，國小三年級起課業成績欠佳，與同儕關係不睦，直到高中加入啦啦隊社團後，人際關係改善，從事啦啦隊表演及教練工作多年，因受新冠肺炎疫情影響，無啦啦隊表演或教練工作機會，轉而經營麻將間、進口私菸等方式牟利，其於犯案時經濟狀況拮据；此案爆發前無暴力犯罪相關紀錄。

法官認為，劉男所犯罪行，應量處無期徒刑，使其在監獄中長期隔離並施以教化，瞭解其所受處遇及刑罰執行之目的，思考反省自己行為之過錯，且無減刑原因存在，日前依強盜殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

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