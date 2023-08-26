蘇拉颱風今天清晨2點增強為中度颱風，周末在菲律賓海面上打轉，下周一（28日）起轉往西北。氣象專家直呼蘇拉為「小鋼炮」型颱風，日本氣象廳資料顯示，下周二（29日）有機會再增強為強烈颱風，周三起靠近台灣、不排除登陸。

蘇拉目前位於恆春東南方410公里之海面上，預估周末兩天會向南遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，下周一再轉往西北方向移動，下周三來到台灣東南方不遠處，開始影響台灣。

氣象粉專「林老師氣象站」發文稱蘇拉為「小鋼炮」型颱風，根據今晨日本氣象廳最新數值模式模擬顯示，蘇拉在下周二有機會從「中度」颱風增強為「強烈」颱風，發展強度達到最巔峰。

粉專解釋，當時環境海域條件分別為弱垂直風切、高海溫以及海水熱焓量大，「颱風要不強壯也難」；提醒民眾，面對這樣又強又結實的颱風，帶來的不只是驟雨，也要留意強風與大浪，一定要預先做好防颱避災準備。