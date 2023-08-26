張姓男子與范姓女子情侶檔透過網路揪團多人性愛，找兼差應召女兼招攬男客，流竄全台舉辦隱密雜交派對，24日在中西區大埔街1處民宿包棟開趴，警依線報破門，赫然發現6男3女在房內脫光「開戰」，警方帶回12人，將張男、范女依照妨害風化罪移送台南地檢署偵辦，其餘依社維法罰款3000元。

50歲張男為台北人，54歲范女為高雄人，2人透過「推特」在網路徵召女子兼差賣淫，再以「鳥類訓練師」、「人妻情慾按摩師」等誘人暗示廣告舉辦雜交派對，招攬男客，同時鼓勵夫妻與情侶檔一起「交流」。

張男與范女情侶檔透過推特在網路散播雜交派對訊息，內容充滿性暗示。（擷自網路／程炳璋台南傳真）

張男與范女的淫亂雜交派對流竄全台，為保持隱密性，在男客報名額滿後，會先公布舉辦的日期與縣市，詳細地點會在派對開始前2小時才公布。同時規定男性不得嗑藥、飲酒，派對開始前必須先洗澡。

張男與范女規定雜交派對內容。（擷自網路／程炳璋台南傳真）

每場派對時間3小時不限次數，張男與范女對參加的每位男客收取3300元費用，收入扣除入住與基本開銷，2人再與參加的張姓、葉姓、李姓3女拆帳。

台南市警方暗中得知雜交派對23日在台中舉辦，24日南下台南開趴，早已聲請搜索票、拘票埋伏，等7男3女晚間8時陸續進入大埔街1棟民宿，趁范女出門等候男客時將其逮住，再衝入2樓房間。

除了1名遲到未及參與的男客還在1樓，其餘6男3女先在2樓分成2房展開「大亂鬥」，其中1房內有2女3男、另1房內為1女3男，警方以工具破門時，其實已發出明顯敲擊聲，卻被當事男女誤為是隔壁房床戰的撞擊聲而不以為意。

直到警方衝進房間時，兩間房間男、女突見警察，十分驚惶錯愕，全部赤裸面壁排排站，隨後蹲下抱頭。

警方發現，7名男客從25歲到40多歲不等，工作職位都有一定素質，其中不乏工程師宅男，應召女從28歲到50多歲之間，多為兼差賣淫，其中45歲無業的張姓單親媽媽為賺奶粉錢，從桃園南下，將小孩丟在旅館，逕自跑來參加雜交淫趴。

警方表示，雜交派對型態過去在北部較為流行，近年逐漸蔓延南部，因為隱密性高、取締困難，未來可能成為色情的溫床。