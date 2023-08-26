碳水化合物是人體最快獲得能量的營養素、有助提升運動效能。減重醫師蕭捷健表示，碳水化合物又分為乾淨碳水、精緻碳水及原型碳水，運動前者人應攝取「乾淨的精緻碳水」，增肌減脂的效果更好。

蕭捷健在臉書表示，所謂乾淨碳水，就是「低油脂碳水」，不管升糖指數高低，舉凡貝果、饅頭、白飯、蕎麥麵、地瓜、芋頭、桂花糕、娘惹糕、香蕉都是乾淨碳水。根據升糖指數，可再區分為「高升糖的精緻碳水」，例如低油脂的糕點、饅頭及白飯；以及「低升糖的原型碳水」，例如糙米、根莖類和豆類、水果。

他表示，若是馬上要運動，且一整天尚未攝取任何碳水，這時食用原型碳水的食物，身體根本來不及吸收。若在此時吃點「乾淨的精緻碳水」（低油脂的糕點、饅頭及白飯），能讓身體快速利用，運動燃脂更有效。由於運動會持續利用血糖及肌肉中的肝糖，因此不用擔心會血糖震盪。

他並提醒，不要把乾淨碳水吃成「不乾淨碳水」食物，例如蛋糕，飯糰包油條，冷麵變炒麵，因為這類食物含過多油脂，反會阻礙肌肉吸收碳水化合物的能量，而吃進一堆脂肪。