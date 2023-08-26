屏東一名黃姓男子，在臉書社團「爆怨公社」，見到廖姓男子PO文「C羅上場了，葡萄牙那個2號太爛了，傳球不行，過人不行，射門也不行，10足豬隊友，連我這一日球迷都看出非常差」。

黃男看到該則PO文，因為觀點不同便在下方留言，「蠢還怕別人不知道、狗嘴吐不出象牙講出一堆屎話、真的是蠢還要出來丟人現眼呢、看不懂球的蠢貨就不要拿球賽說嘴啦 87」；廖男憤而提告公然侮辱。

法官認，廖男在不特定人或多數人均得瀏覽的臉書社團「爆怨公社」，遭黃男以言語辱罵，還標記廖男（臉書暱稱使用本名、大頭貼使用本人照片），且廖男友人作證，均表示有看到黃男言語辱罵的留言。

法官審酌，黃男不思以和平理性態度與廖男進行討論，犯後雖坦承犯行，但未能與廖男達成和解，日前黃依公然侮辱罪，簡易判決黃男處罰金6000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

刑法第309條，公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5千元以下罰金