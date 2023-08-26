有「台灣第一女優」之稱的吳夢夢近日分享的新影片中，邀請到現役空姐Vicky來分享自身經驗，影片一開始Vicky就說自己可能有「性上癮」的狀況，高峰期甚至同時有30個固定砲友，誇張的數目讓吳夢夢聽了瞪大雙眼驚呼「這樣是每天一個？」

吳夢夢近日在新影片中，邀請已經在航空業工作5年的空姐Vicky來聊一聊，Vicky毫不掩飾地說自己可能有「性上癮」的狀況，最誇張的時候，甚至有高達30個固定砲友，因為每天都會有需求。

吳夢夢好奇詢問「那工作的時候該怎麼辦？」Vicky表示，如果是飛短程航線的話，她就會忍耐一下；但如果是飛長程航線的話，忍到真的受不了，她就會帶著一些玩具去廁所裡面解決，讓吳夢夢聽了瞠目結舌。

吳夢夢表示，應該很多人都聽過一個謠言說「航空業的私生活很亂」不知道這是真的嗎？Vicky聽完以後說，空服員的工作會到處飛來飛去，在異地發生豔遇也是常有的事情，這算是私生活混亂嗎？可能見仁見智，不過多多少少還是會有。

Vicky也分享自身經驗說，曾在飛機上遇到一個陽光型的外國人，當時看了頗有好感，下飛機的時候，她幫忙拿了一下行李，對方就遞了一張名片給她，後來她和朋友到當地酒吧玩樂，遇到對方就理所當然發生了一夜情。

Vicky接著說，很多人對於空姐都有「性幻想」，也曾有對象要求她穿著空服員制服激戰，由於她本身也蠻喜歡的，因此通常都會配合，不過這僅限於下班以後的時間，真的在飛機上值勤的時候，她絕對不會這樣做。

Vicky指出，她最難忘的約砲經驗應該是用交友軟體，結果竟然約到朋友的男朋友，超瞎的巧合讓吳夢夢追問「那最後結局怎麼樣？」Vicky則回應說，她與男方約好要保密，然後還是一起去摩鐵了，不過事後想起來真的對朋友感到蠻抱歉。