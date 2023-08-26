天使球星大谷翔平因右肘尺側副韌帶撕裂，生涯第2度面臨手肘韌帶重建手術（Tommy John），日媒《日刊體育》引述權威專家古島弘三醫師的見解，他是日本慶友整形外科醫院的副院長。古島弘三指出，大谷翔平的傷勢是疲勞累積，沒有得到足夠休息。疲勞的肌肉容易抽筋，下半身力量不足時，壓力移轉到上身肌肉，右前臂的肌肉性能也因為疲勞而降低，導致韌帶承受超量的負荷。

天使球團最初為了保護大谷，讓他在登板前後1天都輪休，投球當天也不要打擊。大谷後來上場頻繁，即使投球當天照常打擊，肌肉疲勞不斷累積。

古島醫師說：「從局部來看就是前臂的肌肉，他今年大量使用滑切球，以及滑球和切球系的球種，對他的手肘造成相當恐怖的負擔。他的直球時速接近160公里，這對肘部的壓力比130、140公里球速的投手還要高。美國投手為了避免受傷而較少投指叉球，但是滑球系造成的壓力很大。」

大谷翔平2019年球季因為TJ手術無法投球，不過他還是能照常打擊，因為他是右投左打。這次大谷也決定繼續讓「二刀流」暫時剩下「一刀流」，古島醫師說：「他左打的負擔很小，右手在他擊球的瞬間並不需要承受壓力，只有打低處外角球的時候會有受傷風險，但一般來說問題不大。在術後的恢復階段，如果手臂不痛就可以繼續打擊，如果會痛就危險了。」

依照往例，二度TJ手術的大聯盟投手不保證能夠返回投手丘。光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）本季也是第二度進行TJ手術，明年球季確定報銷，光芒樂觀看待他能回復。另外很有名的是台灣投手郭泓志，他在2000年、2003年兩度接受TJ手術，並且在2005年首度登上大聯盟，被稱為棒壇「不死鳥」。