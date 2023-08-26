美F／A-18戰機驚傳墜毀加州 駕駛身亡

美國海軍陸戰隊周五（25日）證實，1架F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰機墜毀加州聖地牙哥的軍事基地附近。

綜合外電25日報導，這架戰機是在當地時間周四午夜前11:54，在加州米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀，當時機上只有1名駕駛。搜救人員雖尋獲飛行員的屍體，但尚未確定死者的身分。

米拉馬海軍陸戰隊航空站在聲明中說，墜毀地點位於基地東部的政府所有地內，跡象顯示，地上物並未受毀損，而他們已經展開調查。

雖然這架戰機隸屬南卡羅來納州（South Carolina）海軍陸戰隊第224全天候戰鬥機攻擊中隊，但事發當時，它從米拉馬海軍陸戰隊航空站起飛後，正在執行任務。

美國海軍和海軍陸戰隊使用的F/A-18戰機先後在2008、2012和2015年都曾發生墜機事故，其中最嚴重的一次是在2008年。當時1架從米拉馬海軍陸戰隊航空站起飛的F/A-18戰機墜毀聖地牙哥住宅區，導致地面4人喪生，但飛行員彈射逃生，驚險生還。