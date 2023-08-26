國家通訊傳播委員會（以下簡稱NCC）近來爭議不斷，不顧在野立委反對，強行通過鏡電視上架案，連鏡電視前董座陳建平也看不下去而提出檢舉，但是對於詐騙集團長期利用漫遊門號傳遞詐騙訊息，導致被害民眾損失慘重，NCC卻態度消極，不少基層檢察官痛批NCC以電信自由為藉口，對漫遊門號不設防，放任黑莓卡（境外電信公司發行到台灣漫游的SIM卡）等漫遊門號成為最大宗的詐騙工具。

日前因偵破偽造基地台案、獲行政院長陳建仁頒獎表揚的雲林地檢署檢察官黃薇潔指出，她研究目前詐欺集團運作的模式，發現幕後黑手利用漫遊門號不設防的破口，提供黑莓卡給下線作為詐騙工具，將成為打詐最大問題。黃薇潔說，只要用一台電腦就能製造假IP，連上大陸等境外網站做嫁接，因此黑莓卡變成躲避通訊監察的斷點工具，阻礙檢警查緝。她長期追查後，發現不少詐騙集團所得資金回流到中國大陸，才得知幕後黑手其實躲在大陸。

黃薇潔表示，黑莓卡等漫遊門號有網路、可以通話、也可以收簡訊，一般的企業社就可以在蝦皮等電商平台販賣。詐騙集團取得黑莓卡後，在大陸公司的後台，就可以開通黑莓卡，啟動詐騙台灣人發大財模式。所以不管檢警怎麼查，IP地點都在中國大陸或香港，讓基層檢察官調閱IP成為一個笑話，因為根本查不到幕後黑手。

可議的是，NCC對於兩岸通信往返的統計，連打電話都要做統計，卻不願公布開給大陸的漫遊門號數據。黃薇潔認為，由於NCC不想管黑莓卡，不法集團發現黑莓卡可以躲避檢調查緝，實在「太好用」，因此不管是詐欺集團、販毒集團、重利集團或是討債集團成員，都知道要買黑莓卡以避免通訊監察。

國家通訊傳播委員會遭質疑對電信詐欺態度消極，基層檢察官認為應對黑莓卡加強管制。（圖／報系資料照）

基層檢察官組成的「劍青檢改」實在看不下去，今年6月召開「打詐實務與防詐策進研討會」，與會檢察官輪番砲轟NCC等主管機關不作為，NCC終於動了一下，7月起針對最為氾濫的香港黑莓卡進行管制，要求5大電信業者不再提供香港無實名制SIM卡來台數據漫遊。至於正常來台旅營經商的香港民眾，只要完成實名制，即可開通數據漫遊功能，可有效阻礙詐團利用網路銀行洗錢，加大犯罪成本，若詐團改為使用Wi-Fi上網，就會在登入網域時留下痕跡，易於檢警偵查。

不過黃薇潔認為NCC此舉是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，因為香港黑莓卡受到實名制限制，詐騙集團可以改成利用其他國家黑莓卡犯案，只有對黑莓卡等漫遊門號全面採用實名制，才能阻卻人頭門號成為詐騙工具。

更多 CTWANT 報導