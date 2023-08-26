衛福部疾病管制署新型流感疫苗預購協議採購案，由國光生技得標，決標金額為7200萬元，當新型流感疫情爆發，這項預採購案可確保台灣在最短時間內取得疫苗；國光生技表示，近年致力於新型流感疫苗進行研發，新型流感疫苗為單一流感病毒株的生產，只要取得新流感病毒株，並完成臨床及法規要求，國光有信心能在6個月之內逐批生產，滿足國人防疫需求。

國光生技為台灣唯一加入WHO 流感疫苗供應任務的疫苗廠，能在第一時間取得新型流感病毒株，並擁有新流感疫苗研發及生產能力。國光生技表示，身為國產疫苗廠守護台灣責無旁貸，將立即啟動新流感疫苗研發和生產計畫，為防疫做出貢獻。

根據政府採購網決標公告，疾管署「112-114年度新型流感疫苗預購協議」採購案，決標金額為7200萬元，採最有利標方式，經評選委員評定國光生技為最有利標廠商而得標。根據這項預採購合約，國光生技必須針對未來可能發生的新型流感病毒株選定進行研發，從生產、製造到製程優化，進一步到臨床試驗規劃及藥證申請，定期繳交進度報告，以確保新流感疫情爆發時，國光能在最短時間內生產並供應全民所需的疫苗。

國光生技營運長張金全表示，國光生技致力於國際接軌，早在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組( IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 ，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員，會員能參與WHO每年季節流感疫苗病毒選株會議，第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株，與國際大廠經驗交流。

國光生技表示，國光四價流感疫苗不僅每年供應台灣五成以上公費流感疫苗，也已在泰國、中國取得藥證並銷售，今年可望持續透過藥證申請，拓展亞洲市場；另外，國光密切關注南半球流感疫苗市場，已有合作夥伴積極洽談中，在北半球流感疫苗生產、銷售的基礎上，未來將跨足南半球流感疫苗市場。

國光生技董事長詹啟賢指出，身為本土疫苗廠，國光生技堅守對台灣防疫的承諾，當台灣有緊急需求時，國光生技一定優先提供全民所需疫苗，善盡社會責任。