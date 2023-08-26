距離2024總統大選僅剩半年的時間，而依昨（25）日TVBS公布的最新民調，民進黨參選人賴清德持續領先，侯則居第三，在野整合問題也備受關注。國民黨參選人侯友宜昨晚接受中天《盧秀芳辣晚報》專訪時，被問到在野整合及假使民調持續第三，是否願意出任民眾黨參選人柯文哲副手？給出了最新回應。

主持人盧秀芳在專訪中提出網友辣問侯友宜，「民調如果仍然第三，會跟柯市長配，或成為副手，或當行政院長嗎？」、「在下架民進黨的前提下，侯市長會接受藍白整合，或成為柯P的副手嗎？」、「您跟柯文哲之間有可能嗎？」。侯友宜則以一大段參選心聲作回應，強調「要不斷的努力讓人民都了解我」，之後帶著人民期待，「團結所有力量」下架貪污腐敗的民進黨。

侯友宜先是指出，自己在擔任新北市長期間，不單是民調高，也得到很多評核，連續拿了4年的五星級市長，當他出來選舉的時候，選舉不是這樣子，選舉不是抹黑造謠。「自己從以前到現在都是講實話、做實事，理性務實中道。」

侯友宜還提到，打選戰最主要是自己要堅定信心，不管民調高跟低，就像他還沒出來要宣布選舉的時候，民調很高，結果短短不到一個多月的時間民調腰斬，一個餵藥案變成餵毒案，然後又變成烏龍案。侯質疑，「這是一個怎樣的操作我也不知道？」

除此之外，侯友宜還稱，相信大家都會很有智慧去溝通，去面對所有挑戰，在大家瞭解還不夠多的時候，面對抹黑造謠，自己會不斷下鄉務實的廟口開講，傾聽人民的聲音，將理念講清楚。

但盧秀芳追問侯友宜，選舉就是很殘酷，就只會是一組人當選，所以不管民調老二或是民調老三都是輸，那你的策略會是什麼？盧並引用柯文哲先前接受中天專訪時提及「跟侯友宜之間什麼都有可能」，似乎也開始鬆口了，問侯與柯之間是否也什麼都有可能？侯則重申，自己當然是代表國民黨參選總統，也會「團結所有的力量包括柯市長」，一起讓政黨輪替。