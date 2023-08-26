知名主持人吳淡如曾訪問過「大貓偷拍案」主嫌弟弟權自強，網紅牙醫史書華發文討論此事，讓她覺得遭影射訪問性侵犯，氣得揚言提告，事隔多日後，吳淡如表示兩人已經將誤會解開，史書華也轉發此篇PO文，對於吳淡如主動釋出善意感到相當感謝。

吳淡如昨(25日)在臉書發文表示跟史書華經過溝通後，已經將先前誤會全解開，畢竟「多一個敵人，不如多一個朋友」，接著大方祝對方生日快樂，史書華隨後轉發此則PO文，並強調「誤會解開」，他指出文字有時沒有溫度，容易造成雙方的誤會，好在吳淡如主動表達善意，也能夠清楚理解自己並無惡意，畢竟同樣身為父母而言，都能體會想要保護孩子的心情。

對於要吳淡如告死他的黑粉及吃瓜群眾，史書華隔空喊話：「真不好意思喔，我們文明人就不打擾了」，對此，網友紛紛回應：「我覺得淡如姐其實吃虧了，但顯得更有風度與智慧」、「有溝通講清楚就好，有時候人家說的黑粉也有可能是被抹黑的」、「這年頭要看到能合好的公眾人物不常見」、「好好溝通比用惡意侮辱重要」、「這才是成熟人的行為」、「兩位的智慧與胸襟到了另一個高度，給了社會和下一代最好的示範」。