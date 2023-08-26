隨著已故巨星李玟（CoCo）哭訴的音檔和影片曝光，大陸知名選秀節目《中國好聲音》慘遭觀眾抵制，浙江衛視昨（25日）宣布暫停播出。大陸知名媒體人胡錫進不畏社會壓力，發了一篇逆風文，期盼《中國好聲音》有復播的機會，「希望我們的社會能夠允許它跌倒了再爬起來。」

兩年前湖南衛視表示《快樂大本營》將升級改版、更新換代，宣布暫停播出，隔年同時段由節目《你好，星期六》接檔，目前看來《快樂大本營》已被永久停播。胡錫進表示，不曉得《好聲音》還能不能回得來，就算只是暫停播出，也造成重大的經濟損失。

他個人認為《中國好聲音》已陪伴觀眾許多年，為不少新人創造機會，成就一批歌手，不希望從此永遠停播，應該要從解決問題著手，如果存在金錢交易等腐敗問題，就開除不適任者，甚至把違法的人抓去坐牢，而不是一有問題就停播，等同於半途而廢。

「好聲音狠狠跌了一跤，我個人希望它能夠深刻汲取教訓，同時也希望我們的社會能夠允許它跌倒了再爬起來。」胡錫進主張社會堅定原則時，同時要保持寬容的價值取向，而寬容代表著不斷推動公共領域各種事務的糾錯和完善，不是出了問題就封殺，導致做事者一個一個躺平成為輪迴和宿命，「有寬容才有前進，也才會有各個領域的更多活力和闖勁，寬容是我們所有人的利益之所在。」

此文一出，不少網友留言表示認同，期待事情真相大白後，《好聲音》可以恢復公平公正再復播，也能減少經濟損失；但也有網友跳出來反對，認為《好聲音》就該永久停播、全面徹查浙江衛視，也趁此機會整頓演藝圈生態。