一名女網友婚後第一次幫忙婆家準備中元節拜拜的供品，除了水果、餅乾之外，也買了現成的三牲，沒想到婆婆看到後酸她「沒常識」，稱以前都是自己煮的；更讓原PO不滿的是，婆婆竟然打電話給媽媽嗆「沒教好」，老公得知後也沒反應，讓她又氣又難過。網友看了全罵翻「敢打給娘家媽媽就是地雷」、「打電話給親家指責人家女兒真的非常失禮」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」社團發文指出，今年是結婚第一年，最近幫忙婆家準備中元節拜拜的供品，由於娘家沒有拜拜習慣，她只能上網查、問朋友，最後買了一些水果、餅乾以及現成的三牲。

婆婆昨天一早傳LINE問準備好了沒，原PO拍了照片回覆，沒想到婆婆看到三牲是買現成就開始碎念，酸她偷懶、沒拜拜常識，稱以前拜拜都是自己煮；接著又抱怨原PO沒煮飯給她兒子吃，每天吃外食不健康。

原PO理解婆婆心疼兒子的心情，不過婆婆竟然打電話給她媽媽，怪媽媽沒把她教好，什麼事都不會做又懶；原PO事後接到媽媽電話，「帶著哽咽的聲音叫我多跟婆婆學，我現在不知道該怎麼面對婆婆，老公也沒有反應。」

許多網友認為罵到原生家庭是大地雷，「憑什麼指責別人的媽媽」、「長輩沒有長輩的樣子，指責別人父母又算什麼好家教」、「到底知不知道打電話給親家指責人家女兒真的非常失禮」、「太扯了吧！直接打給娘家，這婚還要不要繼續？」

至於原PO老公對於此事沒有任何反應，網友也炸鍋，「你先生是廢人嗎」、「這種老公可以丟一般垃圾了」、「還沒生就快逃喔」、「老公不出來協調，這婚姻不要也罷，否則光是婆媳問題就會很辛苦。」