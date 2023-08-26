據《TVBS》昨（25）日公布的最新總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德仍以37%支持度居冠。對此，資深媒體人黃揚明認為，整體趨勢已顯示賴與第2名的領先差距拉開了，且綠營表態率上升。若在野整合無進度，未來民調恐不會有太大變動。

《TVBS》昨公布的最新總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德37%、民眾黨參選人柯文哲28%、國民黨參選人侯友宜22%。《美麗島電子報》同日也公布總統大選最新追蹤民調，結果顯示賴清德41.7%、柯文哲21.3%、侯友宜17.7%，

對此，黃揚明昨在臉書表示，《TVBS》公布的民調中，整體趨勢與本週其它民調相符，顯示出賴上升，柯、侯下降但柯領先侯，賴與第2名的領先差距一次拉開超過9%。

黃揚明也注意到，民進黨的支持者這次達28%，較上個月增加2%，是歷次T台民調的新高，國民黨支持者則是降低4%來到21%，民眾黨支持者維持不變的16%。證明了綠營表態率上升而藍軍表態率降低的現象。中立選民支持度部份，賴增加7%取得領先，柯降了9%與侯並列，顯見這一波賴清德是成功營造出勝選者的氛圍。

黃揚明強調，在野整合無進度，這樣的民調趨勢應該不會有太大變動。