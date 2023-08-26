芬蘭新政府日前發布施政方針，將減少接納難民人數，取得居留權與公民身分的條件將更加嚴厲，並且外籍移民的社會福利可能將不如以往。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭政府為了節省與移民相關的政府支出，將祭出許多緊縮政策，包括減少接納難民人數，以語言能力決定失業者能夠獲得多少社會補助。

報導中指出，失業補助將會減少，然而芬蘭語或瑞典語能力達到歐盟語言標準B1程度的人，補助減少的程度最小。

報導指出，這項措施在實質上會影響語言程度較低或不懂當地語言的移民，且可能有違憲的疑慮，這項提議將會送到國會憲法委員會評估。

此外，芬蘭移民局在6月更新網站資訊時，要求雇主將外籍勞工解雇後或外籍勞工離職後通報移民局，移民局將在外籍勞工失業3個月期滿時，取消其居留權。

此舉造成芬蘭外籍人士強烈抗議，認為這個政策對長期在芬蘭工作、生活、納稅的外籍移民不公平，此外，在芬蘭求職應試過程漫長，3個月的時間根本不夠。

根據報導，芬蘭移民局原本的網站沒有寫出3個月的期限，在被抗議後，改成外籍人士失業3個月後才會開始取消居留權的程序。

芬蘭移民局表示，這項措施的本意是為了幫助非法勞工或受到不平待遇的勞工，讓他們有3個月的緩衝期可以告發雇主並且找工作。

根據新政府的施政方針，雇主必須通報移民局；然而移民局表示，目前雇主沒有這個義務。

芬蘭新政府在今年6月20日上任，由歐爾波（Petteri Orpo）領導由保守派「國家聯合黨」（NCP）、極右翼「芬蘭人黨」（Finns Party）、使用少數民族語言的「瑞典族人民黨」（Swedish People's Party），以及「基督教民主黨」（Christian Democrats）組成的聯盟執政。

其中芬蘭人黨的財政部長普拉（Riikka Purra）今年7月被爆出2008年時曾在推特上發布種族歧視以及煽動暴力的言語，引起各界強烈抗議。