一名40多歲女子近幾周有腳浮腫的現象，擔心是腎臟出問題而就醫。女子自述最近2個月暴瘦5公斤，且常有心悸症狀。檢查發現，其腎功能並未下降還偏高，不適症狀都是甲狀腺機能亢進所致。醫師表示，一般人以為身體浮腫就是腎出問題，其實造成浮腫的原因眾多，少數的甲狀腺功能亢進者也會有浮腫現象。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，上述女子的抽血報告顯示，顯示腎功能的腎絲球過濾率156，高於正常值範圍100-120，顯示腎功能偏高，甲狀腺素freeT4數值2.14(正常範圍0.89-1.79ng/dL)，有甲狀腺機能亢進。經藥物治療1個月後，女子的甲狀腺功能在正常範圍，腎絲球過濾率106，也恢復正常。

何一成表示，一般人常以為身體浮腫就是腎臟出問題，其實造成浮腫的原因眾多，例如充血性心臟衰竭、急慢性腎臟病、肝硬化、甲狀腺功能異常、靜脈阻塞等。甲狀腺功能減退多數會造成浮腫，但甲狀腺功能亢進少數也會造成浮腫，這可能是影響甲狀腺功能的自體抗體刺激了皮下會吸水的黏多醣的製造。

他表示，甲狀腺亢進常見症狀包括心悸、手抖、體重下降、肌肉無力、怕熱容易流汗、甲狀腺腫大、緊張、失眠、凸眼等。治療有藥物、放射碘、手術等方式。患者要注意少吃含碘量高的食物，例如海帶、紫菜、海苔等；此外，要避免菸酒、少喝含咖啡因飲料。若是採用藥物治療，要按時服藥追蹤，勿自行停藥或調整藥量。

他並表示，若是甲狀腺亢進，腎功能數值常會過高。甲狀腺機能亢進對日常生活有許多的影響，透過適當治療，調整生活習慣，症狀多能改善，同時避免併發症的發生。由於甲狀腺的分泌是會改變的，因此即使經治療後數值恢復正常，仍須定期回診追蹤，以免甲狀腺功能出現變化對身體造成影響。