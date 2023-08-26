陶晶瑩擔任評審長。（三立提供）

三立辯論實境節目《全明星辯論會》在倒數第二集錄影前一晚，白隊隊長陳芳語傳來確診消息，無法參與這次的關鍵賽事，白隊頓時群龍無首，團隊擔心戰力受到影響，也讓黃豪平帶領的黑隊暗喜。後來，白隊透過投票，臨時選出侯昌明擔任代理隊長，侯昌明笑稱大家是用禮讓博愛座的精神在禮讓他，而他打電話請教陳芳語有沒有要交代的，她只說了「兩王一后」的妙計，讓他想了半天，到底要怎麼贏得這場比賽。

《全明星辯論會》本周播出積分決賽，主題聚焦於男女之間話題，邀請資深廣播人敖君怡擔任飛行導師，面對新的賽制，侯昌明開玩笑說：「頭痛死了，可以退賽嗎。」連平常表現超穩的凱莉也在台上緊張到手抖，不過之後大家的表現也獲得評審長陶晶瑩的鼓勵，非常敬佩所有辯手們，每次都能一關關面對新的賽制。

而第一階段辯題為「現今社會，男人還是女人的壓力更大？」，選擇女人壓力較大的黑隊辯手莫宰羊及吳怡霈，利用現今社會對女性的標籤及社會現象的舉例，獲得評審們的讚賞。

本集是節目第一次加入政策性辯題，第二階段即時辯題「性交易是否合法化？」，是辯論目前最具有社會爭議的政策議題，每個辯手都有備而來，蘿莉塔於質詢答辯時頭腦清晰，面對對手的質詢輕鬆應對，讓飛行評審敖君怡表示蘿莉塔的表現打破了「一孕傻三年」的說法，比賽非常好看精彩。

首次擔任結辯的黑隊木星之前的表現平平，甚至差點陷入淘汰危機，在黑隊隊長黃豪平的鼓勵下，希望她能跳出舒適圈、勇於挑戰，原本很抗拒的木星也接下結辯的重任。評審長陶晶瑩看完木星的辯論後，哽咽說：「我好像在看你的畢業典禮，你長大了！聽你娓娓道來，講得頭頭是道，真的非常的厲害。」木星聽到評審長陶晶瑩給的評價，也感動落淚表示讓她感受到節目提倡的「好好說話」的真諦。