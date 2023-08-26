為有效提升志工與通譯人員專業知能及服務品質，並嘉勉服務優良志工人員，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站前天（24日）舉辦「112年度志工及通譯教育訓練暨優良志工表揚活動」。

嘉義縣服務站安排一系列研習課程，透過經驗交流與心得分享，提升志工與通譯服務知能與品質，打造優質服務團隊。最後由嘉義縣服務站主任林炳煌頒發感謝狀，表揚去(111年)年度優良志工陳美瑾，感謝陳美瑾及其他志工和通譯人員無私的奉獻與服務。

課程除了由嘉義縣服務站講解最新居停留法令與實務案例，強化全體志工與通譯的專業知能，也邀請社團法人嘉義縣志願服務協會總幹事賴仁乾分享志願服務的內涵，充實志願服務能量。

嘉義縣服務站主任林炳煌致贈感謝狀予優良志工陳美瑾，感謝其長期奉獻服務。（移民署嘉義縣服務站提供）

另外也邀請到嘉義縣社會局高級社工師林淑玲以「社會福利資源介紹與家庭暴力防治通報」為主題講授課程，提升服務團隊對於社會福利資源的了解，以及對家庭暴力防治的敏感度。

最後，藉由與志工通譯進行座談，表達服務站對於志工通譯人員的感謝，即使歷經新冠肺炎疫情高峰期，仍然堅守崗位無私付出，更虛心接納各項建議並求持續精進。

此次獲選嘉義縣服務站111年度優良志工表揚的陳美瑾是位國中退休老師，在親友的介紹下來到嘉義縣服務站擔任志工，迄今已服務15年，長期奉獻自己的時間與精力，堅守服務崗位，持續提供洽公民眾專業優質的服務，這次獲得111年優良志工表揚，實在是實至名歸。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，志願服務是社會溫暖的力量，政府資源有限，但民間力量無窮，志工是寶貴且重要的人力資源，感謝志工通譯服務團隊的付出與貢獻，透過在地志工及通譯人員的協助，能更貼切深入地協助洽公民眾，讓服務站業務推展得更為順遂。

嘉義縣社會局高級社工師林淑玲講授介紹社會服務資源。（移民署嘉義縣服務站提供）

最後，也感謝鼓勵志工及通譯人員持續參與教育訓練，隨時保持最佳的服務狀態，展現志工「服務為榮、助人最樂」的精神，從服務中創造生命價值。