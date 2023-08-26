「山道猴子」影片近期爆紅，而噪音車擾寧及交通安全問題更起高度重視，桃園警分局有鑑於非法改裝車輛層出不窮，嚴重影響用路人安全，產生的噪音更破壞社區安寧，為讓市民有良好生活品質、安寧環境，遏止不當改裝歪風，前天（24日）晚間8時至11時，偕同環保局、監理站，在桃園市桃園區南平路同德國中前，執行取締噪音車勤務。

據了解，執行3個小時攔查取締勤務，共攔查19輛車（汽車2輛、大型重型機車3輛及普重機14輛），經當場檢測有9輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

自6月1日起實施「靜桃專案」以來，桃園分局執行環、警、監聯合稽查，噪音超標查獲約200件，蒐證通報約1700餘件，有效降低噪音車陳情案件，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

桃園分局與環保局、監理站執行靜桃專案，強力取締改裝噪音車。（警方提供）

桃園警方呼籲所有汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方將持續結合路檢、擴大臨檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔檢稽查，並通報相關權責機關召回檢驗，請勿以身試法以免得不償失。

市民如發現汽機車行駛道路上有噪音妨害安寧狀況，可向環保署噪音車輛專門網站提出檢舉，可上傳相片（包含排氣管與車牌）或影片至環境部噪音車檢舉網站，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開罰，安寧的生活環境有賴大家共同維護，杜絕非法改裝噪音車，一起營造健康安居城市。

埔子所員警謝瑋倫於攔查噪音車時，發現張姓機車騎士(39歲)違規跨越雙黃線，立即將其攔下盤查，在詢問時謝員聞到張男身上有一股毒品彩虹菸的味道，經詳細盤問，在張男隨身攜帶的菸盒內查獲一支彩虹菸，他表示是朋友送他試抽的，想說放煙盒內跟其他香菸混一起魚目混珠，沒想到還是被員警發現，全案依法移請警察局裁處。

桃園分局交通組長林健祥表示，本分局與環保局、監理站組成聯合稽查小組執行靜桃專案，強力取締改裝噪音車。同仁於攔查交通違規車輛時，當場查獲毒品彩虹菸，調查後移請警察局裁處。警方呼籲民眾切勿擅自改裝車輛排氣管，製造噪音影響市民居家安寧，聯合稽查小組將持續強化執法，維護交通秩序。