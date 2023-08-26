天使球星大谷翔平面臨第2度右手肘韌帶手術，本季無法再投球，將會殃及明年球季以及他的自由市場合約，「二刀流」未來蒙上陰影。《洛杉磯時報》專欄作家，精通英語、西語、日語的賀南德茲（Dylan Hernández）稱之為「衝擊職業生涯的重大傷勢」並歸咎於天使球團沒有照顧好大谷。「他跳過前一次先發的時候還不夠明顯？」

賀南德茲批評天使總管米納西安（Perry Minasian）後知後覺，他不該只相信大谷自己「可以出賽」的判斷。「球團到現在還不明白大谷的性情？他和薛爾瑟（Max Scherzer）是不一樣的。」薛爾瑟2021年國聯冠軍賽G6拒絕出賽，導致道奇遭到淘汰，主要原因是在分區系列賽對戰巨人G5，薛爾瑟第9局登板投了13球，短短兩天後又先發對戰勇士，造成預期以外的嚴重疲勞。

「薛爾瑟是以保護自己為第一優先，他離開道奇之後立即簽了肥約。但是大谷並非單純追逐高薪的球員，他提早赴美發展已損失了潛在的2億美元薪資。他有日本人的氣質，即使面對敗局也是全力作戰，他會把自己催到極限，球團必須阻止他。」

換言之，大谷是個熱血球員，他只是為了求勝而不斷出賽，天使理當要幫大谷踩剎車，而不是放任他危害自己的身價。同時賀南德茲也指出天使球團的苦衷，如果是洋基和道奇等豪門，他們有能力阻止大谷上場，說服他「保持能量以應付重大比賽（季後賽）。」問題是天使哪來的重大比賽？也就是例行賽而已，再說天使和大谷關係很好，如果大谷堅持出賽又表現優異，球團也沒立場阻止他。

往好的方面想，天使重簽大谷的機會也增加了，其他球團可能不會放任大谷打這麼密集的二刀流，如果天使球團繼續給他這個保證，大谷就會有意願留在天使。安森尼阮棟（Anthony Rendon）的大爛約在2026年到期，將給天使釋放足夠的團薪空間。