疫後旅遊暢旺，國人赴日旅遊人潮已回到過往水準，加上二線觀光城市包機潛力，法人預估，旅天下今年全年營收可望超越2019年。

旅天下總經理李嘉寅表示，台灣疫情前一年赴日本旅遊約500萬人次，由於機票、酒店成本墊高，團費較疫情前上漲3成，在平均消費增長帶動下，6月旅天下營收開始超越2019年同月、成長20％；暑假為旅遊旺季，旅天下取得與虎航合作機會，獨家包機日本函館、花卷，李嘉寅表示，今年暑假旅遊人次正式超越疫情前，7月、8月營收年增率皆超過4成。

李嘉寅表示，台灣人到日本旅遊多有很好的體驗，持續鎖定日本二線城市包機機會，今年不排除今年再獨包第三條，甚至第四條航線，這種包機的形式，可以無限延續；除了虎航合作外，李嘉寅表示，也會與多家航空公司談包機，可以延伸日本以外的航線；目前旅天下包銷佔營收兩成，未來將以提升至3成為目標。

旅天下分析，日本為國人海外旅遊首選，加上二線城市適合深度慢遊，再搭配四季主題，對再訪日本的旅客頗具吸引力。

李嘉寅以北海道為例，國內華航、長榮等航空公司多飛新千歲機場，因此虎航獨包函館，包機航班180席中，旅天下包144席，其餘36席由虎航銷售，未來也不排除由函館進、新千歲或旭川機場出，從消費者角度考量，就是來函館搭配其他城市遊玩，串起來形成一個旅遊商品，不過，每個景點的車程也不宜太長，應以2至3小時能到為主；因此，目前的花卷包機，回程也可以考慮由仙台機場出去。

展望未來，旅天下繼續鎖定二線城市，以佈局全日本為目標，擴大獨家包機版圖。