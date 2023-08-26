中國大陸常駐聯合國網站26日消息，聯合國安理會美東時間25日舉行北韓核子（朝核）問題公開會，中國常駐聯合國副代表耿爽會上發言指出，有關國家習慣性地將當前朝鮮半島緊張局勢的責任推給北韓，這與事實不符。朝方的發射活動與近期一系列密集的軍事活動密切相關。美國及其盟友的聯合軍演，絕不是剛才美國代表所稱的例行的、合法的、防禦性那麼簡單。

耿爽指出，朝鮮半島緊張局勢持續加劇。北韓方面多次發射活動，美國等有關方面持續軍事活動。這種局面令人擔憂，是中方不願意看到的。雖然有關國家習慣於將所有責任推給北韓，但必須指出的是，近期朝方發射活動均與有關國家軍事活動密切相關。朝方今年初曾一度保持克制，並一再發出停止敵對行動的呼籲，卻未得到認真對待。中方不是要將形勢惡化完全歸咎某一方，而是希望各方能理性平衡地看待問題。

耿爽分析，首先，半島問題不是簡單的核彈問題，其本質是冷戰遺留的政治安全問題，核心在於互信缺失、和平機制缺失，關鍵在於到底要和平還是要戰爭。長期以來，美國始終未改變對朝鮮的敵視政策，持續對北韓施壓，使北韓不安全感日益上升。上個月美國戰略核潛艇在時隔40多年又出現在朝鮮半島。上星期，美方作為主席執意安排安理會審議北韓人權局勢。就在這幾天，美國等還在如火如荼地開展「乙支自由護盾」聯合軍演。這些舉動只會加劇半島緊張局勢，推高對抗衝突的風險。

第二，半島問題的最終解決，有賴於大國良性互動和良好的地區環境。回顧半島問題的歷史經緯不難發現，只有地區主要大國保持總體穩定的合作關係，圍繞半島問題的外交努力才能取得成效。

第三，推動半島走出安全困境，對話談判是唯一正確途徑。歷史上，半島問題曾有過通過外交努力走向柳暗花明的時刻，北韓也曾採取一系列無核化舉措。但某個當事國政策反復多變，未能履行「行動對行動」的原則，未能遵守有關對話中的承諾，造成解決半島問題的幾次機遇都被喪失，半島矛盾越來越複雜，事態越來越緊張。

第四，安理會應為緩和緊張、推動政治解決發揮建設性作用。

耿爽重申，中方堅持維護半島和平穩定、堅持實現半島無核化、堅持通過對話協商解決問題的立場沒有改變。願繼續與有關各方保持密切溝通，為推動半島問題政治解決、實現東北亞的長治久安發揮建設性作用。

耿爽接著針對美國代表發言，在安理會朝核問題公開會上第二輪發言回應稱，有關國家習慣性地將當前半島緊張局勢的責任推給北韓，這與事實不符。朝方的發射活動與近期一系列密集的軍事活動密切相關。美國及其盟友的聯合軍演，絕不是剛才美國代表所稱的例行的、合法的、防禦性那麼簡單。近年來，美國及有關方面的軍演規模屢創新高，頻率不斷上升，甚至出動戰略轟炸機、戰略核潛艇抵達半島。美方口頭上聲稱願意無條件對話，但行動上卻在持續加緊施壓，試想在這種情況下，對話如何得以重啟？