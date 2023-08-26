兩岸青年透過遊戲「英雄聯盟」的平台以武會友，來自台灣的弘光科大獵鷹隊獲亞軍榮耀。（朱紹聖攝）

兩岸青年透過遊戲「英雄聯盟」的平台以武會友，來自台灣的正修科大CSU戰隊位居季軍。（朱紹聖攝）

大陸國台辦交流局長黃文濤希望兩岸青年以文化節活動為契機，倍加珍惜共同的歷史機遇，勇於承擔共同的歷史責任，攜手開創共同的美好未來。（朱紹聖攝）

離杭州亞運開幕倒數不到1個月，電競比賽列入正式比賽項目尤其受矚目。大陸上海市普陀區昨舉行了一場兩岸電競比賽，兩岸青年透過遊戲「英雄聯盟」的平台以武會友，來自台灣的弘光科大獵鷹隊與正修科大CSU戰隊分獲亞軍、季軍。

「匯海上‧2023——兩岸電競文化節嘉年華」活動今年邁入第五屆，吸引了來自兩岸的247支戰隊、共計1487名選手參賽。在3個月的選拔賽中，兩岸8支隊伍進入電競邀請賽，最後由上海交通大學的SJTU戰隊奪得冠軍。

今年本次活動特別廣邀兩岸青年參與「看見真實隨手拍」活動，讓大家拿起手機拍下身邊真實的視訊畫面，分享彼此生活。首次舉辦就收到2113部作品，其中來自台灣的作品有1179部。

大陸國台辦交流局長黃文濤為「看見真實隨手拍」優秀作品頒獎。他表示，電子競技、電子遊戲是兩岸交流的新載體、新空間，匯聚著兩岸交往的新群體，是富有發展潛力、需要積極開拓的新領域。

黃文濤強調，希望兩岸青年以文化節活動為契機，倍加珍惜共同的歷史機遇，勇於承擔共同的歷史責任，攜手開創共同的美好未來。

頒獎活動現場穿插勁歌熱舞的表演，把全場氣氛炒到最高點。同時，本屆活動還特別舉辦一場「同源音符‧雙城生活音樂會」，邀請兩岸青年歌手洪辰、解偉苓、曲泉丞、洪暐哲、吳胤呈、葉柔等人現場演唱。