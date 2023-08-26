台灣吠陀占星權威李靜唯分析近日星象指出，8月底的天空很熱鬧 ，8／24水星開始逆行在獅子座，8／27土星衝日， 8／31日100年才發生4次的「超級藍月」即將華麗登場；另外一年半才逆行一次的金星目前還在巨蟹座逆行中。李靜唯點名6吠陀星座在9／17前要特別注意，獅子座可能因合作夥伴感到壓力大；水瓶座和另一半出現瓶頸；牡羊座小心詐騙或投資損失；金牛座工作壓力大；巨蟹座破財又傷身；摩羯座財務壓力導致身心交瘁。

李靜唯表示，「水逆＋土逆＋金逆＋超級藍月」，金逆會開始反思跟愛情、金錢有關的課題；水逆注意人際溝通是否出現障礙；土逆則是將過去累積的業力血淋淋的撕開。建議在諸星逆行的時候不宜做任何重大決定，小至結婚、離婚、分手、復合，大至創業、投資、置產、訴訟，都要三思而後行。

李靜唯說明，太陽與土星對沖代表宇宙中2種截然不同的能量在互相較勁，太陽代表著企圖心和領導力；土星則會帶來壓力、限制和責任感。「土星衝日」持續到9／17，8／31又逢「超級藍月跟土星合相」在水瓶座，這段時間科技業可能會承受相當大的壓力與動盪；此外國際間政治領袖的意外災難或外交衝突也會更加白熱化。個人部份也有6個吠陀星座要特別注意。

▍獅子座（8／15～9／14）

太陽水逆在命宮，內心會感到特別矛盾與拉扯，尤其是與糾纏不清的感情或股東合夥有關的壓力會覺得喘不過氣；建議盡量放輕鬆，有些事不該自己做就不要一手攬下，反而吃力不討好。

▍水瓶座（2／15～3／14）

土逆月亮合相在命宮，這段時間突然變得多愁善感、鑽牛角尖，有可能和另一半感情出現瓶頸或難以溝通，也可能是以往曾經傷害過的人再度出現，建議勇敢面對。

▍牡羊座（4／15～5／14）

土逆月亮合相在11宮，過去在投資方面累積的損失或壓力容易在這段時間爆發，小心金融詐騙及股票、房地產的損失；另外也要注意與子女或桃花對象的溝通容易擦搶走火。

▍金牛座（5／15～6／14）

土逆月亮合相在10宮，工作壓力沉重，尤其是跟老闆、長官之間容易意見不合，伴侶也無法給予安慰，讓一向非常能夠隱忍的金牛瀕臨抓狂，建議適度安排休假時間。

▍巨蟹座（7／15～8／14）

土逆月亮合相在8宮，身體舊疾時好時壞，破財又傷身，尤其小腿、脊椎、腦神經的問題困擾已久，是時候該好好改變生活作息及飲食習慣了；加上金逆在命宮，對愛情期待又怕受傷害。

▍摩羯座（1／15～2／14）

土逆月亮在二宮，對於這些年長期累積的財務壓力感到心力交瘁，雖然今年工作有轉機，但意外的破財和投資套牢依舊無解，建議多和另一半傾訴，不要太過壓抑。