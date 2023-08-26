近幾年低薪、高物價與房價的狀況，讓不少人選擇當躺平族，一名網友分享，那些選擇不婚不生的人，老了以後身邊空無一人，應該會很後悔吧？更有人分享60歲親戚的實例來驗證，引起網友討論，不少人打臉直呼，不是只要結婚生子就能避免老年孤獨死，原PO太天真了。

一名網友在PTT上分享，那些不婚不生的人，年輕的時候可說「一個人也很好」，但隨著身邊結婚生子的人越來越多，這時候應該就會開始懷疑自己的決定，年紀大了更可怕，整個生命過程中本來該有人陪的場合都是一個人，生病了沒人關心，光想想就令人頭皮發麻，沒有人發現不婚不生的人老了根本會超後悔嗎？

一名網友回文表示，有個親戚今年60多歲了，母胎單身且沒有工作，而那位親戚的爸媽都已經去世，只留下一間老舊的小公寓給他，最近那位親戚的身體不好，經常跑醫院，但是因為沒有工作身無分文，因此向原PO的爸媽借錢，起初爸媽都會看在親戚的份上加減借一些，但是當他們發現那位親戚將房子抵押借錢後，就再也不借了。

該網友表示，看了這個親戚的親身經歷，讓他感覺不婚不生到老了以後會很後悔。貼文引起網友熱議，多數人卻不認同說，這個問題不是不婚不生，而是沒有錢，因為真得不是有結婚生子，就保證老年生活會很舒服。「你要確定老了子孫會身邊」、「有婚有生老了也會後悔」、「講的好像有婚有生的，年老就不會孤獨死一樣」。