西非經濟共同體（ECOWAS）揚言採取軍事行動推翻尼日政變，導致緊張情勢升高，尼日軍事統治者今天要求法國、德國、奈及利亞與美國的大使在48小時內離境。

法新社報導，法國政府立刻反駁尼日對法國大使下達的最後通牒，重申不承認尼日軍事統治者的權力。

尼日新政權與數個西方強權和西非經濟共同體的關係惡化，統治尼日的軍官們現在提出的要求再度加劇緊張情勢。奈及利亞目前擔任西非經濟共同體的輪值主席。

尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）於7月26日遭推翻後，巴黎當局一再支持西非經濟共同體要求讓貝佐姆復職的呼聲。

尼日外交部分別致函法國、德國、奈及利亞與美國政府，稱這些國家的大使應在48小時內離境。

尼日外交部在信中提到，這些大使受邀參加今天的一場會議，卻拒絕回覆，加上他們各自國家的政府「違反尼日利益」的其他行為，因此要求他們離境。

法國外交部今晚表示：「發起政變的人無權提出這項要求，大使的批准僅來自合法民選的尼日當局。」

法國有1500名士兵駐紮尼日，他們協助貝佐姆打擊在當地活躍多年的聖戰士勢力；美國在尼日也駐有約1000名軍事人員。