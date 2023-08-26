張鈞甯和阮經天相隔16年再度合體，兩人在電影《查無此心》分別飾演女警官及外勞仲介。日前張鈞甯及阮經天接受鄭偉柏主持MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，張鈞甯分享同時身兼監製及演員的難處，曾因此被罵一頓，阮經天曝張鈞甯當監製是大魔王，但私底下是戀愛腦，一談戀愛就變傻子，有時想抽她兩巴掌。

張鈞甯在《查無此心》中首度擔任共同監製，在討論男主角人選時，張鈞甯心想：「我好像沒看過小天是這個形象。」但她認為戲中角色和阮經天都有原始爆發力，非常真性情，於是跟導演、監製討論可能性，眾人一致認為非常適合，但質疑張鈞甯是否請得到阮經天，沒想到張鈞甯一通電話打去，不到30秒的時間，阮經天就答應了，顯示兩人的好交情。

張鈞甯（左）、阮經天日前接受鄭偉柏（中）專訪。（MOMOTV 75台提供）

張鈞甯身兼演員及監製，在演員的身分上會想要有更多拍攝時間來發揮演技，但監製需要控制好每場的拍攝時間，所以張鈞甯常在感性與理性間拉扯，她分享在一次拍攝中，與導演、阮經天都希望有更長的時間拍攝，於是去找另一位監製唐在揚討論，沒想到因此被小罵了一頓：「應該要回到監製的身分想這件事，創作者應該在有限的時間內做出最好的創作。」

在《查無此心》中，有一場挖土戲剛好在阮經天家附近拍攝，阮經天從傍晚一路挖到隔天凌晨，並且要等張鈞甯來挖完才能殺青，眼看家就在附近卻只能在外面辛苦挖土，阮經天笑稱自己邊挖邊罵，而且戲中有句對張鈞甯的台詞：「趕快來幫忙啦！」他坦言情緒是真情流露的。

阮經天在專訪中也談到身為監製的張鈞甯像是大魔王，在片場可以軟硬兼施，而兩人與在《查無此心》飾演為愛受傷的兩人，最後一起療傷的過程，張鈞甯談到自己為愛做過什麼瘋狂的事，張鈞甯曝自己初戀時曾追愛到南非，身為好友的阮經天在一旁吐槽：「她只要談戀愛就變成傻子，想抽她兩巴掌。」笑稱自己有幸以朋友的身分看見張鈞甯「戀愛腦」的一面。